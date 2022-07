Komisje Spraw Zagranicznych Sejmu i Bundestagu za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji

Komisje Spraw Zagranicznych Sejmu RP i Bundestagu we wspólnym oświadczeniu oświadczyły, że "z całą stanowczością" potępiają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. "Opowiadamy się za zaostrzeniem sankcji przeciw Rosji - podkreśliły. Dodały, że "Rosja nie może wygrać i nie wygra tej wojny".

"Wzywamy rząd rosyjski, a przede wszystkim prezydenta (Rosji Władimira) Putina do natychmiastowego zaprzestania ataków na Ukrainę, bezzwłocznego wycofania wojsk rosyjskich z tego kraju oraz powrotu do przestrzegania prawa międzynarodowego" - podkreślono w rezolucji, przekazanej w poniedziałek przez Centrum Informacyjne Sejmu.

Pod dokumentem podpisali się: szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński (PiS) i wiceprzewodniczący Komisji: Przemysław Czarnecki (PiS), Maciej Konieczny (Lewica), Paweł Kowal (KO) oraz Arkadiusz Mularczyk (PiS), a także: przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Michael Roth, zastępca przewodniczącego Komisji Thomas Erndl, rzecznik grupy parlamentarnej SPD Nils Schmid, rzecznik grupy parlamentarnej Buendnis 90/Die Gruenen Juergen Trittin, rzecznik grupy parlamentarnej FDP Ulrich Lechte oraz rzecznik grupy parlamentarnej CDU/CDU Juergen Hardt.

Komisje Spraw Zagranicznych Sejmu i Bundestagu: wojna zagraża bezpieczeństwu całej Europy

"Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący i rzecznicy Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec z całą stanowczością potępiają trwającą wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i jej integralności terytorialnej. Rosja w rażący sposób łamie prawo międzynarodowe i międzynarodowe prawo humanitarne oraz dąży do trwałego zniszczenia pokojowego porządku europejskiego" - głosi wspólne oświadczenie.

Jak podkreślono, "wojna ta zagraża bezpieczeństwu całej Europy", a "jej niszczycielskie skutki są odczuwalne także na całym świecie". Według oświadczenia, ukraińska ludność cywilna jest narażona na niezmierne cierpienia ze strony armii rosyjskiej. "Celowe zabijanie ludności cywilnej, gwałty i używanie broni zakazanej prawem międzynarodowym, które wyszły na jaw, to odrażające zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości, które koniecznie muszą być zbadane i ukarane" - czytamy.

Zniszczenia po ostrzale w Serhijiwce nieopodal Odessy (02.07.22) PAP/EPA/STR

W oświadczeniu zaakcentowano, że utrudnianie niesienia pomocy humanitarnej, oblężenie i umyślne niszczenie całych miast, celowe ostrzeliwanie dzielnic mieszkaniowych i infrastruktury cywilnej oraz uniemożliwianie tworzenia korytarzy humanitarnych również stanowią poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego.

Komisje podkreśliły, że zdecydowanie popierają dochodzenia prowadzone przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego i ukraińskie organy ścigania, którym doradza Misja Doradcza UE - Ukraina. "Zbrodniarze wojenni muszą zostać indywidualnie pociągnięci do odpowiedzialności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ponadto popieramy postępowanie Ukrainy przeciwko Rosji w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości" – napisano.

Jak wskazali autorzy oświadczenia, "wywołany wojną przepływ uchodźców z Ukrainy spotyka się z ogromną solidarnością i współczuciem ze strony bezpośrednich sąsiadów tego kraju, w szczególności Polski, ale także Niemiec i innych krajów". "Codzienne poświęcenie wielu ludzi zasługuje na naszą wdzięczność i szacunek. Wyjątkowym przykładem solidarności europejskiej jest w szczególności niezwykła gotowość do niesienia pomocy, jaką wykazała się Polska, która przyjęła większość ukraińskich uchodźców" - czytamy.

Rosjanie zaatakowali w środkowej Ukrainie PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT

"Nadal będziemy w pełni izolować Rosję"

Komisje potwierdziły ponadto wspólne zobowiązanie do dalszego wspierania Ukrainy za pomocą środków dyplomatycznych, politycznych, gospodarczych i humanitarnych oraz do podtrzymywania jej zdolności do obrony poprzez dostarczanie broni zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i w ścisłym porozumieniu z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, NATO i grupą G7. "Dotyczy to również dostaw broni ciężkiej" - podkreślono.

Komisje opowiedziały się też za zaostrzeniem sankcji na Rosję. "Oświadczamy, że nadal będziemy w pełni izolować Rosję pod względem ekonomicznym, odcinać ją od rynków międzynarodowych i nakładać sankcje na rosyjskich przywódców, rosyjskie firmy i oligarchów, jako środek dla cywilizowanej wspólnoty państw do wyeliminowania finansowych podstaw rosyjskiej agresji. W tym kontekście za najwyższy priorytet uznajemy jak najszybsze uniezależnienie się od rosyjskich dostawców energii. Opowiadamy się za zaostrzeniem sankcji przeciw Rosji" - napisano.

Wezwanie do udzielenia Ukrainie pełnego wsparcia w odbudowie kraju

W oświadczeniu wezwano również rządy Polski i Niemiec "do udzielenia Ukrainie pełnego wsparcia w odbudowie kraju po zakończeniu wojny, w zapewnieniu jej bezpieczeństwa w przyszłości oraz w dalszym zbliżaniu się do Unii Europejskiej przed przyszłym przystąpieniem do niej". Jak podkreślono, Ukraina jest częścią Europy. Wyrażono również zadowolenie z decyzji Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE. "Będziemy aktywnie wspierać ten kraj na drodze do przystąpienia do UE, w szczególności w zakresie spełnienia kryteriów akcesyjnych" - zadeklarowały Komisje.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale Mikołajowa facebook.com/DSNSMYKOL

Według autorów oświadczenia agresja wojenna Rosji na Ukrainę i wykorzystanie do niej także terytorium Białorusi oznacza zasadniczą zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Ich zdaniem Europa musi podjąć poważne wysiłki strategiczne, polityczne i wojskowe, aby zapewnić sobie wolność i odporność. "Deklarujemy swoje zdecydowane zaangażowanie we wspieranie i kontynuowanie tych wysiłków, zarówno wspólnie, jak i we współpracy z naszymi partnerami europejskimi i międzynarodowymi, w szczególności w ramach NATO i UE" - czytamy.

Autorzy oświadczenia podkreślili, że opowiadają się za członkostwem Finlandii i Szwecji w NATO i popierają bez zastrzeżeń wnioski tych krajów o akcesję do Sojuszu.

Komisje o zapobieganiu kryzysowi żywnościowemu

W oświadczeniu wyrażono ponadto zaniepokojenie możliwością wystąpienia kryzysu żywnościowego, jako konsekwencji rosyjskiej agresji wojskowej przeciwko Ukrainie. Potępiono też rosyjską blokadę portów ukraińskich i szlaków komunikacyjnych na Morzu Czarnym. "Jej skutki grożą klęską głodu w różnych regionach świata. W związku z tym wzywamy społeczność międzynarodową do skutecznego im przeciwdziałania. Pełna odpowiedzialność za wywołanie wojny oraz jej efekty leży po stronie Federacji Rosyjskiej. Polska i Niemcy pomogą w zapobieganiu kryzysowi żywnościowemu i są zdeterminowane, by zapewnić Ukrainie najszersze możliwe wsparcie w tej kwestii" - napisano.

"Będąc świadomym, że Rosja używa propagandy oraz dezinformacji jako narzędzi wojny, wzywamy do zachowania szczególnej ostrożności w związku z narzucanymi przez Rosję narracjami oraz do wzmocnienia wysiłków mających na celu przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji" - zaznaczyli autorzy oświadczenia.

Jak wskazano, wojna przeciwko Ukrainie spowodowała izolację Rosji na arenie międzynarodowej. "Rosyjscy przywódcy nadal okłamują własny naród w sprawie wojny z Ukrainą i wyrządzają poważne szkody przyszłości swojego kraju. Rosja nie może wygrać i nie wygra tej wojny" - zaznaczono.

