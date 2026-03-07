Zaprzysiężenie Micheila Kawelaszwilego na prezydenta Gruzji Źródło: Reuters

"Przedstawiciele władz gruzińskich muszą posługiwać się paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi podczas podróży do UE w celach oficjalnych i dyplomatycznych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wydaniem zakazu wjazdu" - zaznaczyła Komisja Europejska w oświadczeniu.

Rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie i jej sojusznicy uchwalili poprawki do ustawy, które - jak ocenił portal OC Media (Open Caucasus Media) -"znacząco rozszerzają mechanizmy kontroli rządu nad międzynarodowym finansowaniem lokalnych mediów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie penalizując kwestionowanie legitymacji rządu".

Poprawki, zainicjowane w styczniu i lutym w obliczu rosnącej presji państwa na krytykę, zostały uchwalone przez parlament w środę w trzecim i ostatnim czytaniu. Poparło je 78 posłów, a dziewięciu było przeciw.

Prezydent Gruzji Micheil Kawelaszwili podpisał zmiany tego samego dnia i weszły one w życie. W rezultacie - jak podał portal - otrzymywanie zagranicznych dotacji, z nielicznymi wyjątkami, podlega obecnie zatwierdzeniu przez rząd.

Gruzja "uporczywie narusza zobowiązania"

W tej sprawie wspólne oświadczenie wydały szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos. Jak napisały, przyjęcie pakietu legislacyjnego dotyczącego finansowania zagranicznego i działalności politycznej przez parlament gruziński wpisuje się w systematyczne działania władz gruzińskich zmierzające do ograniczenia demokratycznej i obywatelskiej przestrzeni kraju.

"Nowe przepisy ustanawiają rozbudowany system kontroli państwa nad działalnością polityczną w kraju. Wprowadzają one potencjalną odpowiedzialność karną dla osób lub podmiotów otrzymujących wsparcie ze źródeł zagranicznych" - napisały.

"Niejasne przepisy stwarzają głęboką niepewność prawną i poważne ryzyko arbitralnego i wybiórczego egzekwowania prawa. Przyjmując ten pakiet legislacyjny, władze gruzińskie jeszcze bardziej lekceważą swoje międzynarodowe zobowiązania w zakresie praw człowieka, zobowiązania podjęte w umowie stowarzyszeniowej UE-Gruzja i jeszcze bardziej oddalają się od celu członkostwa w UE zapisanego w konstytucji Gruzji" - dodały.

Jak podkreśliły, działania władz gruzińskich mają swoje konsekwencje. "Dzisiaj, w odpowiedzi na celowe i uporczywe naruszanie przez Gruzję zobowiązań w kluczowych obszarach demokracji i praw podstawowych w ramach systemu bezwizowego, Komisja zawiesza bezwizowe podróże dla gruzińskich posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych lub urzędowych" - poinformowały.

Opracował Adam Styczek