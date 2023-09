Rosyjskie kaźnie w Ukrainie. "W niektórych przypadkach tortury były tak brutalne, że powodowały śmierć ofiary"

Stosowanie przez Rosjan tortur wobec Ukraińców było zjawiskiem powszechnym i systematycznym na okupowanych przez nich terytoriach. Oprawcy byli tak brutalni, że często tortury kończyły się śmiercią - oświadczył w poniedziałek w Genewie Erik Mose, przewodniczący komisji śledczej do spraw Ukrainy działającej pod mandatem ONZ.

Występując na forum Rady Praw Człowieka w Genewie Erik Mose powiedział, że jego zespół "zebrał dalsze dowody wskazujące na to, że stosowanie tortur przez rosyjskie siły zbrojne na obszarach znajdujących się pod ich kontrolą jest zjawiskiem powszechnym i systematycznym".

Komisja śledcza w Ukrainie

Komisja stwierdziła w swoim raporcie, że rosyjscy żołnierze w obwodzie chersońskim "gwałcili i dopuszczali się przemocy seksualnej wobec kobiet w wieku od 19 do 83 lat". Często członkowie ich rodzin byli przetrzymywani w sąsiednich pokojach i tym samym zmuszeni do bycia świadkami zbrodni - przekazała agencja Associated Press.