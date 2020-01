Zgadzają się na postawienie Salviniego przed sądem

Komisja Senatu Włoch do spraw immunitetu zagłosowała w poniedziałek za wyrażeniem zgody na wytoczenie procesu byłemu ministrowi spraw zagranicznych, a obecnie senatorowi Matteo Salviniemu. Wnioskowała o to prokuratura, prowadząca śledztwo w sprawie przetrzymywania migrantów na statku.

Ugrupowanie Salviniego prowadzi w sondażach

W dokumencie złożonym w komisji 3 stycznia Salvini wyjaśnił, że decyzja, że migranci nie mogli przez kilka dni opuścić statku, została podjęta kolegialnie, a zatem odpowiedzialność za nią ponosi cały ówczesny rząd. Salvini, który przewodniczy prawicowej partii Liga, zadeklarował, że chce stanąć przed sądem i gotów jest iść do więzienia za to, że, jak ocenił, bronił włoskich granic. Na apel Salviniego politycy jego ugrupowania zasiadający w senackiej komisji opowiedzieli się za osądzeniem go.

Stanowisko Salviniego interpretuje się jako polityczny krok przed zbliżającymi się wyborami regionalnymi w Emilii-Romanii i Kalabrii. Według komentatorów liczy on na to, że dzięki tej sprawie wzrośnie w wyborach poparcie dla kandydatów Ligi. Ugrupowanie to prowadzi we wszystkich sondażach w kraju, mając około 30-procentowe poparcie. Działacze Ligi wystąpili z propozycją głodówki na znak solidarności z Salvinim.