"Te wydarzenia pokazują, jak szybko może zmienić się sytuacja". Unia da miliony na walkę z koronawirusem

Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie sytuacją we Włoszech związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. We wtorek na Półwysep Apeniński ma udać się misja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a Unia Europejska ma przeznaczyć ponad 230 milionów euro na walkę z koronawirusem na całym świecie.

- Śledziliśmy sytuację we Włoszech w ten weekend bardzo dokładnie. Te wydarzenia pokazują, jak szybko może zmienić się sytuacja. Ta sytuacja niepokoi i pokazuje, jak ważne jest, żeby kraje członkowskie były przygotowane na podobną sytuację - powiedziała w Brukseli unijna komisarz dz. zdrowia Stella Kyriakides. Dodała, że jest w kontakcie z przedstawicielami włoskich władz.

Zaznaczyła jednocześnie, że choć sytuacja jest poważna, to nie można poddawać się panice i - co ważniejsze - dezinformacji. - Musimy być zjednoczeni i skoordynowani. Musimy informować siebie nawzajem w czasie rzeczywistym, ponieważ dzięki temu będziemy mogli reagować na rozwój sytuacji - powiedziała komisarz.

Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides wyraża zaniepokojenie sytuacją we Włoszech PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Kyriakides zauważyła, że ewentualne wprowadzanie ograniczeń na podróże w strefie Schengen powinno być proporcjonalne i skoordynowane między państwami UE. - Jak dotąd Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleciła nałożenia ograniczeń na podróże i handel - podkreśliła, dodając, że specjalna misja WHO uda się we wtorek do Włoch, aby ocenić sytuację.

Na konferencji prasowej wraz z Kyriakides wystąpił komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz. - Dziś ogłaszamy mobilizację ponad 230 milionów euro na wsparcie globalnej walki z koronawirusem - powiedział komisarz.

Z ponad 230 milionów euro, 114 milionów trafi do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ma stanowić wsparcie m.in. w sytuacjach kryzysowych w krajach o słabym systemie opieki zdrowotnej. 15 mln euro trafi do Afryki, w tym do Instytutu Pasteur Dakar w Senegalu na wsparcie działań takich jak szybka diagnoza i nadzór epidemiologiczny. 90 mln euro zostanie przeznaczonych na partnerstwo publiczno-prywatne z przemysłem farmaceutycznym w poszukiwaniu szczepionki, a 10 mln euro na projekty badawcze dotyczące epidemiologii, diagnostyki, leczenia i zarządzania klinicznego. 3 mln euro trafi na ewakuację obywateli UE z prowincji Hubei w Chinach.

Wspólna konferencja unijnych komisarzy ds. zarządzania kryzysowego oraz zdrowia PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Koronawirus dotarł do Europy

Koronawirus Covid-19, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia ostre zapalenie płuc. W ostatnich dniach we Włoszech zaobserwowano wzrost przypadków zakażenia koronawirusem. Cztery osoby zmarły.

Z powodu rozprzestrzeniania się odwołano we Włoszech cały szereg imprez: skrócono o dwa dni Karnawał Wenecki, a mediolańska La Scala i wenecki teatr La Fenice zostały zamknięte do odwołania.

Jak się rozprzestrzenia koronawirus? (stan na 24 lutego) gisanddata.maps.arcgis.com

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w poniedziałek o 409 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Chinach i 150 zgonach, co podnosi bilans ofiar śmiertelnych w tym kraju do 2592 i liczbę zarejestrowanych zakażeń do 77 150 przypadków.

Według danych z 24 lutego na całym świecie zanotowano ponad 79 tysięcy zakażeń oraz 2619 przypadków śmiertelnych.

pp\mtom

Źródło: PAP