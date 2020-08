Komisja Europejska zadowolona z porozumienia Izraela i Emiratów: ważne dla krajów i stabilności regionalnej

- To ważne zarówno dla krajów, jak i dla stabilności regionalnej – powiedziała o porozumieniu między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o normalizacji stosunków dyplomatycznych rzeczniczka Komisji Europejskiej. Dodała na konferencji prasowej, że Unia Europejska jest gotowa do pracy nad wznowieniem negocjacji między Izraelczykami i Palestyńczykami.

Turcja i Iran niezadowolone z umowy

Doradca Donalda Trumpa i jego zięć Jared Kushner, który był zaangażowany w negocjacje na Bliskim Wschodzie, powiedział dziennikarzom, że jeśli Iran chce zawrzeć pokój, to musi zwrócić się do prezydenta USA. Wyraził też nadzieję, że Izrael nie zdecyduje się przejąć terytoriów palestyńskich bez aprobaty Waszyngtonu.

"Oficjalne przyznanie się Izraela i ZEA do cichego romansu"

Brytyjski tygodnik "Economist" ocenia, że ogłoszenie ustanowienia stosunków dyplomatycznych to "oficjalne przyznanie się Izraela i ZEA do cichego romansu", który łączył ich od dawna. "Ale porozumienie w sprawie relacji dyplomatycznych, jakkolwiek historyczne, może nie zmienić regionu" - podkreśla tygodnik.

Zarówno "Economist", jak i "L'Express" zwracają też uwagę na to, że strony porozumienia zdają się je nieco inaczej postrzegać i to w wielu aspektach.

Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanjahu już zapowiedział, że otworzone zostaną ambasady i bezpośrednie połączenia lotnicze między obu krajami - pisze "Economist". Z drugiej strony, podczas konferencji prasowej Netanjahu ogłosił, że aneksja części palestyńskich terytoriów "została odłożona". - Ale nie zrezygnowaliśmy z tego - zastrzegł, przekonując swój własny obóz polityczny, że nie oddał "suwerenności Izraela" nad palestyńskimi terytoriami w zamian za dogadanie się z Emiratami - relacjonuje portal Times of Israel. "To tylko chwilowa przerwa, a nie definitywne odsunięcie aneksji" - powiedział cytowany przez "L'Express" ambasador USA w Jerozolimie David Friedman, który podkreślił, że dobór słów w tej części umowy był bardzo staranny.

Waszyngtoński dziennik "The Hill" i tygodnik "Economist" oceniają, że podpisanie porozumienia między Abu Zabi i Jerozolimą to po prostu "uznanie faktów za rzeczywistość", skoro nieoficjalnie relacje między obydwoma krajami miały się od dawna dość dobrze. Za dalszym zacieśnieniem współpracy przemawiała niechęć do wspólnych wrogów i regionalnych rywali Iranu i, w przypadku ZEA - Turcji. Emiraty martwi bowiem "islam polityczny" i Ankara, która go wspiera w całym regionie, wraz z takimi organizacjami jak Bractwo Muzułmańskie - konstatuje "Economist".