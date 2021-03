Von der Leyen o szczepionkach: nie każda firma realizuje swoje kontrakty

Komisja Europejska wprowadzi zasady wzajemności i proporcjonalności do istniejącego mechanizmu autoryzacji Unii Europejskiej – oświadczyła Ursula von der Leyen. Chodzi o wzmocnienie unijnego mechanizmu, który umożliwia blokadę wywozu szczepionek przeciw koronawirusowi do krajów spoza Wspólnoty.

Specjalny mechanizm umożliwia zablokowanie eksportu z Unii Europejskiej do krajów spoza UE. Komisja Europejska podkreśla, że chociaż działa on od kilku tygodni, to jednak cel, jakim jest zapewnienie szybkiego dostępu do szczepionek COVID-19 obywatelom UE, nadal nie został osiągnięty.