KE wszczyna wobec Niemiec postępowanie po "naruszeniu zasady pierwszeństwa prawa Unii"

Komisja Europejska rozpoczęła w środę procedurę prawną wobec Niemiec. To efekt jednego z orzeczeń niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Po nim trybunał nie odesłał sprawy do TSUE, czym doprowadził do sytuacji, w której "pozbawił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jego skutków prawnych w Niemczech, naruszając zasadę pierwszeństwa prawa Unii".

Komisja Europejska rozpoczęła procedurę wobec Niemiec

Komisja skierowała do Niemiec pismo, w którym poinformowała o rozpoczęciu procedury. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że jest to pierwszy etap w procesie, który może skutkować wnioskiem KE do europejskiego trybunału o nałożenie kar. Niemcy mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń wysuniętych przez Komisję.