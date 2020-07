"Ten budżet to nie tylko pieniądze. To także zasady". Jourova o powiązaniu funduszy z praworządnością

"Komisja Europejska jest gotowa bronić swojej propozycji"

Powiązanie funduszy z praworządnością jednym z tematów unijnego szczytu

Propozycja ta jest łagodniejsza niż zaproponowana wcześniej przez Komisję Europejską, bo przewiduje, że do decyzji o ewentualnych sankcjach potrzebne będzie zebranie większości kwalifikowanej państw członkowskich. Komisja tymczasem proponowała, by była to tak zwana odwrócona większość kwalifikowana, co oznaczałoby konieczność znalezienia odpowiedniej liczby państw nie po to, by przyjąć decyzję, lecz by ją odrzucić.