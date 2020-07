Komisja Europejska z długą listą zarzutów do rosyjskiego głosowania, Putin mówi o triumfie

Kreml uznaje za triumf wyniki środowego głosowania w sprawie poprawek do konstytucji - oświadczył rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow. Komisja Europejska skrytykowała natomiast sposób przeprowadzenia plebiscytu, w tym na okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie.

- Bardzo wysoka frekwencja i stopień poparcia, które dziś odnotowano, były bardzo trudne do przewidzenia - oznajmił w czwartek Dmitrij Pieskow, odnosząc się do wyników głosowania w sprawie zmian konstytucyjnych. - Jednoznacznie na Kremlu wyniki głosowania uznawane są za triumf. W istocie, faktycznie odbyło się triumfalne referendum dotyczące zaufania do prezydenta Władimira Putina - dodał rzecznik Putina.