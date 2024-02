Komisja Europejska chce zmiany przepisów chroniących dzieci

- Niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych to haniebne przestępstwo, którego skutki rzutują na całe życie ofiar. Jesteśmy głęboko zaangażowani w to, by w naszej pracy priorytetem była ochrona dzieci i ich praw przed wszelkimi formami przemocy - oświadczyła wiceszefowa Komisji Dubravka Szuica.