Czy amerykańscy turyści będą mogli spędzić wakacje w Europie? Komisja Europejska finalizuje plan

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. migracji Adalbert Jahnz poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli, że Unia Europejska finalizuje plany zezwolenia turystom ze Stanów Zjednoczonych na podróże do Wspólnoty.

Komisja Europejska wyda państwom członkowskim rekomendację, aby zezwoliły amerykańskim podróżnym na wjazd - ujawnił rzecznik Komisji Europejskiej ds. migracji Adalbert Jahnz. Nie sprecyzował jednak terminu, kiedy to się stanie, ani czy turyści z Europy będą mogli liczyć na wzajemność ze strony USA.

- Mamy nadzieję przywrócić podróże transatlantyckie, gdy tylko będzie to bezpieczne - przekonywał. Nie był w stanie powiedzieć, czy tylko pełne zaszczepienie będzie warunkiem uprawniającym do wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, czy również negatywny test PCR lub na obecność przeciwciał. - To są te pytania, na które nadal staramy się znaleźć odpowiedź - powiedział Jahnz.