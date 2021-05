Gdy Białoruś "rozpocznie przemianę demokratyczną", czekają na nią unijne miliardy

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Ana Pisonero powiedziała, że Ursula von der Leyen wysłała w piątek list do Swiatłany Cichanouskiej i innych czołowych postaci białoruskiej opozycji, "wyrażając szacunek i podziw dla odwagi i siły Białorusinów". - Przewodnicząca przekazała, że UE jest gotowa zaangażować się na wszelkie możliwe sposoby, aby towarzyszyć pokojowym przemianom demokratycznym na Białorusi, i przedstawiła w swoim liście kompleksowy plan wsparcia gospodarczego UE dla demokratycznej Białorusi w wysokości do 3 mld euro - powiedziała Pisonero. Dodała, że ten znaczący pakiet inwestycyjny składa się z kombinacji dotacji i pożyczek lewarujących inwestycje publiczne i prywatne, we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w szczególności z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.