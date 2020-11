Komisja Europejska pyta o działania Izby Dyscyplinarnej. List do polskiego ministra

O wyjaśnienia działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kontekście jej decyzji o uchyleniu immunitetu sędziów zwrócił się w poniedziałek komisarz do spraw sprawiedliwości Unii Europejskiej Didier Reynders. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański zapowiedział odpowiedź na list w tej sprawie.

Komisja Europejska zaniepokojona postępowaniem Izby Dyscyplinarnej

List Reyndersa, skierowany w niedzielę do ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego, wskazuje, że wnioski prokuratury, które trafiają do Izby Dyscyplinarnej, opierają się o zawieszone przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym.

Reynders chce, żeby minister ds. europejskich przesłał mu odpowiedzi na szereg pytań tak, by Komisja mogła przeprowadzić analizę obecnej sytuacji i zbadać jej zgodność z prawem UE. Chodzi m.in. o podstawę prawną decyzji ID w sprawie uchylenia immunitetu sędziów oraz zawieszenia ich w czynnościach, a także obniżenia wynagrodzeń. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że Polska dostała czas na odpowiedź do 15 listopada.

"Odpowiemy na list nadawcy. Po analizie"

Na początku tego roku na połączonym posiedzeniu trzech izb Sądu Najwyższego podjęto uchwałę, z której wynika, że jeśli w składzie Sądu Najwyższego zasiada osoba powołana na sędziego SN na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, to jej skład jest nieprawidłowo obsadzony. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.