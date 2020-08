"Kontrowersje wokół mojej wizyty odwracają uwagę od mojej pracy". Unijny komisarz rezygnuje po skandalu

Irlandczyk Phil Hogan zrezygnuje z funkcji unijnego komisarza do spraw handlu - przekazał jego rzecznik. Powodem jest złamanie przez niego obowiązujących w Irlandii restrykcji koronawirusowych.

Przed tygodniem Phil Hogan wziął udział w kolacji towarzystwa golfowego, na której obecnych było ponad 90 osób, choć dzień wcześniej irlandzki rząd zmniejszył maksymalną liczbę mogących się gromadzić w zamkniętych pomieszczeniach do sześciu.

Naciski na unijnego komisarza

Wcześnie w środę rzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant przekazała, że "przewodnicząca (KE Ursula von der Leyen) uważnie analizuje raport, który został złożony przez komisarza Hogana". - To szczegółowy, publiczny dokument. (...) Przewodnicząca jest kontakcie z komisarzem Hoganem w tej sprawie - mówiła.

Szefowa KE, która jako jedyna może zdecydować o zdymisjonowaniu Irlandczyka, zażądała od niego wyjaśnień na piśmie. Około 20-stronicowe sprawozdanie dla przewodniczącej KE, a także wywiad, jakiego komisarz udzielił we wtorek irlandzkiemu nadawcy RTE, miały oczyścić atmosferę, ale stało się odwrotnie. We wtorek wieczorem przywódcy partii tworzących koalicję rządową w Irlandii oświadczyli, że "nadal występują obawy" dotyczące działań Hogana po przyjeździe do Irlandii w lipcu oraz złożonych przez niego wyjaśnień.