Wyznaczono termin rozprawy w postępowaniu przeciwko AstraZenece

AstraZeneca "będzie bronić się w sądzie"

Mniej szczepionek niż w deklaracjach

W kontrakcie AstraZeneca zobligowała się do "dołożenia wszystkich starań", by dostarczyć w drugim kwartale 180 milionów dawek szczepionki do Unii Europejskiej, czyli łącznie 300 milionów dawek od grudnia do czerwca.