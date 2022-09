"Węgrom się po prostu nazbierało. Wszyscy zadają pytanie, czy chcemy finansować coraz większy autorytaryzm"

"Węgrom się po prostu nazbierało"

Pytany o powrót polskiego rządu do współpracy z Węgrami, Sikorski odparł, że to "kontynuacja linii politycznej PiS-u, że Zachód jest większym zagrożeniem dla Polski niż Wschód". - To ich zacietrzewienie antyeuropejskie i mimo że mamy wojnę u granic, to oni chcą walczyć z naszymi sojusznikami - zauważył. - To jest w obecnej polityce zagranicznej szaleństwo - skwitował.