Rzecznik PiS o komisji, która ma zbadać rosyjskie wpływy w Polsce: tu nie ma żadnego podtekstu politycznego

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości komentował w piątek zapowiedzi opozycji o głosowaniu przeciwko komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski. - Mam nadzieję, że opozycja się zreflektuje i będzie chciała się w to zaangażować, bo w interesie nas wszystkich jest to, by ta sprawa została dogłębnie zbadana - powiedział Rafał Bochenek.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podczas piątkowego briefingu prasowego w Sejmie pytany był o zapowiedzi opozycji, że raczej nie przedstawi ona swych kandydatów do tej komisji oraz czy jej powołanie ma w związku z tym sens. - Mam nadzieję, że - mimo wszystko - opozycja się zreflektuje i będzie chciała się w to zaangażować, bo w interesie nas wszystkich jest to, by ta sprawa została dogłębnie zbadana. Zwłaszcza, że okres, który będzie podlegał weryfikacji i badaniu przez tę komisję dotyczy okresu od 2007 roku do 2022 roku - odpowiedział Bochenek.