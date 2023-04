Komisja, która ma zbadać rosyjskie wpływy w Polsce. Komentarze polityków

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości komentował zapowiedzi opozycji o głosowaniu przeciwko komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski. - Mam nadzieję, że opozycja się zreflektuje i będzie chciała się w to zaangażować - powiedział Rafał Bochenek. Do sprawy odnieśli się też inni politycy. - Mam nadzieję, że efektem pracy komisji będzie postawienie Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu - mówił polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński podkreślał, że ta komisja to "ABW, CBA, prokuratura i sąd w jednym", a Jakub Stefaniak z Koalicji Polskiej-PSL sugerował, by PiS najpierw "zbadało te wpływy we własnych szeregach".

W Sejmie w środę posłowie debatowali nad złożonym przez PiS projektem ustawy w sprawie komisji dotyczącej rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski. Posłowie opozycji zapowiadali głosowanie przeciw projektowi, argumentując, że jest niekonstytucyjny. Posłowie PiS podkreślali natomiast, że komisja jest istotna dla bezpieczeństwa państwa. Głosowanie nad projektem odbędzie się w piątek po południu.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podczas piątkowego briefingu prasowego w Sejmie pytany był o zapowiedzi opozycji, że raczej nie przedstawi ona swych kandydatów do tej komisji oraz czy jej powołanie ma w związku z tym sens. - Mam nadzieję, że - mimo wszystko - opozycja się zreflektuje i będzie chciała się w to zaangażować, bo w interesie nas wszystkich jest to, by ta sprawa została dogłębnie zbadana. Zwłaszcza, że okres, który będzie podlegał weryfikacji i badaniu przez tę komisję dotyczy okresu od 2007 roku do 2022 roku - odpowiedział Bochenek.

Według niego, "tu nie ma żadnego podtekstu politycznego, bo będzie badany zarówno czas, kiedy rządziła PO i PSL, jak również PiS". - Będziemy weryfikować te wszystkie decyzje, które zapadały, jakie było tło, decyzje, które zapadały w kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polaków - zaznaczył rzecznik PiS.

Kowalski: mam nadzieję, że efektem pracy komisji będzie postawienie Tuska przed Trybunałem Stanu

Wiceminister rolnictwa, polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Arturem Molędą, że jego partia "bezwzględnie popiera projekt komisji, która będzie badała wpływy rosyjskie". - Uważam od ponad kilkunastu lat, że takie osoby, jak Donald Tusk czy Waldemar Pawlak powinny w ramach deputinizacji być rozliczone - dodał.

Dopytywany, czy ten projekt jest robiony pod Tuska, odpowiedział, że "już w 2010-2011 roku mówił, że potrzebne jest rozliczenie Tuska i Pawlaka za umowę gazową z października 2010 roku, proputinowską, progaspromowską".

- Mam nadzieję, że efektem pracy tej komisji będzie również postawienie Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu - mówił Kowalski.

Kowalski: mam nadzieję, że efektem pracy komisji będzie postawienie Tuska przed Trybunałem Stanu TVN24

Joński: ta komisja będzie mogła wszystko

Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński podkreślał, że "nigdy nie było drugiej takiej komisji, która będzie miała tak silne uprawnienia". - Będzie mogła wszystko. Tak jakby ABW, CBA, prokuratura i sąd w jednym - ocenił.

Dodał, że trzeba zaznaczyć, że to nie będzie komisja sejmowa. - To będzie komisja weryfikacyjna, a różnica jest taka, że przewodniczącego tej komisji będzie powoływał premier Morawiecki, więc powoła kogoś ze swojego obozu - powiedział.

Joński o komisji, która ma zbadać rosyjskie wpływy w Polsce TVN24

Stefaniak: najpierw niech PiS zbada te wpływy w swoich szeregach

- Jeżeli ja słyszę, że PiS chce badać takie wpływy, to najpierw niech zbada te wpływy w swoich szeregach - skomentował Jakub Stefaniak z Koalicji Polskiej-PSL.

- Ich działania i ich koalicjantów wskazuje na to, że bardzo często posługują się wręcz rosyjską retoryką. Więc jeżeli się tą retoryką posługują, to widocznie myślą podobnie - dodał.

- Ta komisja, tak naprawdę, to miałby być pewnego rodzaju może straszak, albo inaczej, to już nawet jest krok dalej. To już jest próba zadziałania tak jak Stalin kiedyś próbował wymazywać ze zdjęć swoich przeciwników politycznych (...) Dzisiaj PiS chce to samo robić z politykami opozycji - ocenił.

Stefaniak: najpierw niech PiS zbada te wpływy w swoich szeregach TVN24

Komisja do zbadania rosyjskich wpływów. Projekt w Sejmie

Projekt ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 posłowie PiS złożyli w Sejmie na początku grudnia ubiegłego roku. Według nich organ ten będzie funkcjonował na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej.

Zgodnie z projektem komisja miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie.

W projekcie wskazano, że komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnianie przypadków "funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim, działali na szkodę interesów RP".

Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

Komisja wymierzona w opozycję?

Komisja - przed czym ostrzega prokurator Ewa Wrzosek - ma mieć nieograniczony dostęp do wszystkich śledztw, umów, tajemnic przedsiębiorstw, telefonów i maili. PiS obstaje przy komisji, bo chce udowodnić, że rząd PO-PSL był uległy wobec Rosji i działał na jej korzyść.

- Ta komisja pokaże, że tak odpowiedzialnych ludzi Polacy nie powinni wybrać z bardzo prostego względu: ze względu na swoje bezpieczeństwo - mówił Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

- Celem Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby na tak zwanej ławie oskarżonych zasiadł Donald Tusk, Waldemar Pawlak i zacznie się grillowanie - uznał Marek Biernacki, poseł Koalicji Polskiej.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft,js/kab

Źródło: PAP, TVN24