Unijny komisarz: odporność zbiorowa możliwa w lipcu, rosyjski Sputnik "nie będzie potrzebny"

Thierry Breton mówił również o planowanym wzroście dostaw szczepionek do krajów Unii Europejskiej. - Między marcem a czerwcem dostarczymy (do krajów członkowskich UE) od 300 do 350 milionów dawek szczepionek – zapowiedział. Doprecyzował, że co najmniej 60 mln dawek zostanie dostarczonych w marcu, 100 mln w kwietniu i 120 mln w maju.