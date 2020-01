"Albo będziemy dzielić się obowiązkami wobec tych wyzwań, albo te wyzwania będą nas dzielić"

Komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu Phil Hogan zapewniał w czwartek w Waszyngtonie, że handel między USA i Unią jest korzystny dla obu stron i wskazywał na wyzwania ze strony Chin. Jego wizyta nad Potomakiem to misja naprawienia relacji między Unią Europejską i USA - oceniają media.

Hogan deklarował wolę Unii do negocjacji obniżki ceł oraz innych barier pozataryfowych. Za pozytywny uznał wzrost eksportu amerykańskiego gazu LNG do Unii, oceniając, że prowadzi to do dywersyfikacji źródeł energii w Europie.