Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Ważny postęp". Europejscy przywódcy o spotkaniu Trump-Putin

unia europejska ukraina flaga flagi shutterstock_2177089329
Przydacz o rozmowie z Trumpem
Źródło: TVN24
Dalsze wspieranie Ukrainy i presja na Rosję - to według prezydenta Francji Emmanuela Macrona elementy, co do których zgodzili się europejscy przywódcy po rozmowach w sprawie spotkania Trump-Putin. Podobnego komentarza udzielił m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Jednocześnie premier Słowacji Robert Fico skrytykował dotychczasowe działania państw europejskich, a premier Węgier nie krył radości z - jego zdaniem - ocieplenia stosunków USA-Rosja.
Kluczowe fakty:
  • Liderzy państw, którzy podpisali wspólne oświadczeniu po rozmowach Putin-Trump, opowiadają się za gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy.
  • Zdaniem premiera Wielkiej Brytanii wysiłki prezydenta Trumpa "przybliżyły nas bardziej niż kiedykolwiek do zakończenia wojny Rosji w Ukrainie".
  • Premier Słowacji skrytykował jego zdaniem "nieudaną europejską strategię osłabiania Rosji".
  • Premier Włoch przypomniała o propozycji gwarancji wzorowanych na artykule 5. traktatu NATO.

Europejscy liderzy wydali w sobotę wspólne oświadczenie w sprawie rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce. Podpisali się pod nim prezydenci Francji, Niemiec, Finlandii, premierzy Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, a także przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa Komisji Europejskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Putin i Trump rozpoczęli spotkanie na Alasce
Jest oświadczenie europejskich liderów po rozmowie Trump-Putin
Trump i Putin na Alasce
Trump o "najlepszym sposobie na zakończenie wojny"
Władimir Putin
Putin "już osiągnął sukces"

Macron o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Tak jak można było się spodziewać, komentarze płynące z Paryża, Londynu czy Brukseli są zbliżone do siebie i rezonują z opublikowanym wcześniej wspólnym oświadczeniem. We wpisie opublikowanym na platformie X francuski przywódca Emmanuel Macron poinformował, że po zakończeniu spotkania europejskich przywódców z Donaldem Trumpem rozmowy kontynuowano już bez udziału prezydenta USA. Jak podkreślił Macron, liderzy biorący udział w tych rozmowach są zgodni co do kilku kwestii, w tym konieczności "dalszego wspierania Ukrainy i wywierania presji na Rosję, dopóki trwa jej agresywna wojna, a trwały pokój z poszanowaniem praw Ukrainy nie zostanie osiągnięty".

naczyt
Jest wspólne oświadczenie europejskich liderów w sprawie rozmowy Trump-Putin
Źródło: TVN24

Według Macrona liderzy zgodzili się też co do tego, że "każdemu trwałemu pokojowi muszą towarzyszyć trwałe gwarancje bezpieczeństwa".

"W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję gotowość Stanów Zjednoczonych do zaangażowania się. Będziemy współpracować z nimi i ze wszystkimi naszymi partnerami z Koalicji chętnych, z którą wkrótce ponownie spotkamy się, aby poczynić konkretne postępy. Konieczne będzie również wyciągnięcie wniosków z ostatnich 30 lat, a w szczególności z utrwalonej skłonności Rosji do niewywiązywania się z własnych zobowiązań" - napisał Macron. Wspomniana przez niego "Koalicja chętnych" to grupa krajów, które zobowiązały się do wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy podczas szczytu w Londynie w marcu 2025 roku - wśród tych państw jest także Polska.

"Będziemy nadal ściśle współpracować z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim, aby zapewnić ochronę naszych interesów w duchu jedności i odpowiedzialności. Francja nadal zdecydowanie stoi po stronie Ukrainy" - dodał prezydent Francji.

Gwarancje bezpieczeństwa

W podobnym tonie spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem skomentowała w mediach społecznościowych przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która podkreśliła, że Unia Europejska "ściśle współpracuje z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i Stanami Zjednoczonymi, aby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój". Podkreśliła, że "silne gwarancje bezpieczeństwa, chroniące kluczowe interesy bezpieczeństwa Ukrainy i Europy, są niezbędne".

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, który był inicjatorem "Koalicji chętnych" i - podobnie jak Macron - jednoznacznie opowiada się po stronie Ukrainy, podkreślił po sobotniej rozmowie z Trumpem i innymi przywódcami, że z zadowoleniem przyjął otwartość Stanów Zjednoczonych na udzielenie Ukrainie solidnych gwarancji bezpieczeństwa w ramach każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.

- To ważny postęp, który będzie miał kluczowe znaczenie dla powstrzymania Putina przed ponownymi działaniami - ocenił szef brytyjskiego rządu. Oświadczył on też, że "wysiłki prezydenta Trumpa przybliżyły nas bardziej niż kiedykolwiek do zakończenia wojny Rosji na Ukrainie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zełenski zabrał głos. "Należy utrzymywać presję na Rosję, dopóki trwa agresja"

Zełenski zabrał głos. "Należy utrzymywać presję na Rosję, dopóki trwa agresja"

Co Nawrocki i Tusk usłyszeli po rozmowach na Alasce

Co Nawrocki i Tusk usłyszeli po rozmowach na Alasce

"Żelazne gwarancje bezpieczeństwa" stanowią istotny element opublikowanego wcześniej oświadczenia. Wskazano w nim, że są one potrzebne Ukrainie, "aby skutecznie bronić swojej suwerenności i integralności terytorialnej.

Premier Czech Petr Fiala ocenił w oświadczeniu, że "wyniki szczytu na Alasce potwierdzają, że podczas gdy Stany Zjednoczone i ich sojusznicy poszukują dróg do pokoju, Putin nadal jest zainteresowany jedynie jak największymi zdobyczami terytorialnymi i odbudową imperium sowieckiego".

Orban i Fico o rozmowach Trumpa z Putinem

Bardziej ostrożne głosy płyną z Węgier i Słowacji - szefowie rządów tych państw nie odnieśli się wprost do propozycji gwarancji bezpieczeństwa ani nie udzielili słów wsparcia Ukrainie, a także nie potępili rosyjskiej inwazji.

Premier Słowacji Robert Fico, który już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę dwukrotnie odwiedził Moskwę, powiedział w sobotę, że z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęty przez Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce proces zakończenia wojny na Ukrainie.

- Nadchodzące dni pokażą, czy wielcy gracze w Unii poprą ten proces czy też nieudana europejska strategia osłabiania Rosji poprzez ten konflikt, z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju, dosłownie niewiarygodnej pomocy finansowej, politycznej i wojskowej dla Kijowa, będzie kontynuowana - powiedział Fico w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Z kolei premier Węgier Viktor Orban we wpisie na Facebooku napisał: "Przez lata obserwowaliśmy, jak dwa największe mocarstwa nuklearne rozmontowują ramy współpracy i wymieniają się nieprzyjaznymi wiadomościami; to się skończyło".

"Dziś świat jest bezpieczniejszym miejscem niż wczoraj. Oby każdy weekend był przynajmniej tak dobry!" - dodał węgierski premier. Wcześniej szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto oznajmił, że "świat jest bezpieczniejszym miejscem, gdy istnieje dialog USA–Rosja na najwyższym szczeblu". Minister spraw zagranicznych powiedział, że wojna na Ukrainie zostanie rozstrzygnięta nie na polu walki, a przy stole negocjacyjnym. - Węgry opowiadają się za tym od 3,5 roku, w przeciwieństwie do Brukseli i prowojennych polityków europejskich - dodał Szijjarto.

Meloni o gwarancjach "inspirowanych artykułem 5. NATO"

Premier Włoch Giorgia Meloni oceniła z kolei jako "kluczową" kwestię "gwarancji bezpieczeństwa mających na celu zapobieżenie nowym rosyjskim inwazjom". Meloni dodała, że Trump zwrócił uwagę na wcześniejszą włoską propozycję gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy "inspirowaną artykułem 5. NATO".

- Punktem wyjścia tej propozycji jest zdefiniowanie klauzuli o zbiorowym bezpieczeństwie, która pozwoliłaby Ukrainie korzystać ze wsparcia wszystkich partnerów, w tym USA, gotowych do podjęcia działań w przypadku ponownego ataku - oświadczyła Meloni.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpSpotkanie Putin-TrumpWładimir PutinUSAUkrainaRosjaWielka BrytaniaWęgryKeir StarmerViktor OrbanGiorgia Meloni
Czytaj także:
BEMY
"Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia". Zespół BeMy zagra w Sopocie
Kultura i styl
"Kary za korzystanie z własnej studni!?" Duże uproszczenie
"Kary za korzystanie z własnej studni"? Ministerstwo: "trwa analiza problemu"
Gabriela Sieczkowska
Władimir Putin po wylądowaniu na Alasce
Czerwony dywan i zielone światło dla Putina. "Wszyscy byli zaskoczeni"
Świat
Konferencja Władimira Putina i Donalda Trumpa
"Artykuł 5." dla Ukrainy? Media o propozycji "za zgodą Putina"
Świat
kalkulator laptop biznesmen shutterstock_618253610_S
Kłopoty tysięcy firm. Niepokojące dane
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: gra o przyszłość Ukrainy weszła w decydującą fazę
Polska
Andrzej Mroczek
Były funkcjonariusz o zatrzymaniu 17-letniej Victorii: policjantów zjadła rutyna
Polska
imageTitle
Świątek rozbawiła kibiców po awansie i dała im do myślenia
EUROSPORT
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
WARSZAWA
Zełenski
Zełenski zabrał głos. "Należy utrzymywać presję na Rosję, dopóki trwa agresja"
Świat
Plaża nad Bałtykiem
Czerwone flagi na kąpieliskach. Tu nie można wchodzić do wody
METEO
imageTitle
Radość w Barcelonie. Zgłoszono ważnych piłkarzy
EUROSPORT
Policja zatrzymała partnera 44-latki zaatakowanej nożem (zdj. ilustracyjne)
Zwłoki 66-latki w mieszkaniu. Zatrzymano jej syna
Katowice
shutterstock_1384674644
Sytuacja "wymknęła się spod kontroli". Sieć handlowa reaguje
BIZNES
Pożar hotelu w Starachowicach
Pożar hotelu. Jest apel o nieotwieranie okien
Kielce
Wypadek w miejscowości Szczuki (województwo łódzkie)
Zderzenie dwóch aut. Ranną kierującą zabrał śmigłowiec ratowniczy
Łódź
Mieszkańcy północno-zachodniego Pakistanu oceniają skutki powodzi
"To było jak koniec świata". Trwają poszukiwania zaginionych
METEO
imageTitle
Trener Grbić zrezygnował z dwóch siatkarzy. Węższy skład przed MŚ
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
WARSZAWA
Jest pierwsza ofiara pożaru traw na Mazowszu (zdj. ilustracyjne)
Uwaga na zagrożenie pożarowe w lasach. Gdzie jest największe
METEO
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
WARSZAWA
imageTitle
Udane występy Polek w Wiśle. Rekordowa Twardosz
EUROSPORT
Trzeba było uśpić konia
Wiózł konie w przyczepce, wjechał w niego bus
Łódź
Przelotny deszcz
Czeka nas pogodowy miszmasz
METEO
imageTitle
Rasistowski skandal w meczu Liverpoolu. "Nie wiem, jak mógł dalej grać i strzelać takie gole"
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
WARSZAWA
imageTitle
Żyła o nowym formacie w skokach. "Nic skomplikowanego"
EUROSPORT
Poszukiwania trwały przez cztery dni
Tragiczny finał poszukiwań. Z Warty wyłowiono ciało
Lubuskie
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Rewolucja w sklepach. "Klient ma prawo żądać gotówki"
BIZNES
Putin i Trump rozpoczęli spotkanie na Alasce
Jest oświadczenie europejskich liderów po rozmowie Trump-Putin
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica