Kolumbijscy żołnierze opowiadają, jak zabijali cywilów. "Nie jest łatwo tu stać"

"Okradłem dzieci z ich ojców, a rodziców z ich dzieci"

Były żołnierz wspomniał, jak "kłamiąc i oszukując", zwabił cywilów do miejsc, w których ich zastrzelił. – Umieściłem przy nich broń, aby zasugerować, że wydarzyło się to w czasie walki, że byli partyzantami – dodał.

- Okradłem dzieci z ich ojców, a rodziców z ich dzieci – przyznał Gutierrez, który był jednym z sześciu byłych żołnierzy, którzy złożyli swoje zeznania we wtorek. Pięciu kolejnych zeznawało w środę.

Special Jurisdiction for Peace/PAP/EPA

Krewni ofiar konfliktu zbrojnego w Kolumbii Special Jurisdiction for Peace/PAP/EPA

Cała szóstka wzięła na siebie odpowiedzialność za zabicie co najmniej 120 cywilów w latach 2007-2008 i przedstawienie zabitych jako ofiar walk w regionie Catatumbo we wschodniej Kolumbii.

"Dzieci pytają mnie: mamo, jaki był dziadek?"

- Chciałabym go po chrześcijańsku pogrzebać – powiedziała byłym żołnierzom. – Moje dzieci pytają mnie: mamo, jaki był dziadek? – dodała. Navarro opowiedziała, że jej matka zmarła trzy lata po śmierci męża, pozostawiając ją i jej rodzeństwo osierocone.

- Przy specjalnych okazjach i w świętach chcemy przytulić mojego ojca i matkę, ale nie możemy. Dlaczego? Bo wy, nikczemni ludzie zabraliście nam naszych bliskich – zwróciła się do byłych żołnierzy.

Wywierał presję, aby "zabijali i przynosili rezultaty"

JEP to przejściowy system sądowniczy, który został wprowadzony na okres 10 lat, aby osądzić wszystkich uczestników konfliktu – rebeliantów i członków sił bezpieczeństwa. Ci, którzy z góry przyznają się do popełnienia przestępstw, mogą uniknąć więzienia, ale muszą w inny sposób przyczynić się do pojednania – uczestniczyć w programach usuwania min, budowy kluczowej infrastruktury lub budowy pomników.