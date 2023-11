To "Święty Graal wraków". Liczą na skarb wartości nawet 20 miliardów dolarów  

Jak wynika z informacji podanych przez portal, wydobycie wraku San Jose jest "jednym z priorytetów administracji prezydenta Gustavo Petro". - Prezydent kazał nam przyśpieszyć tempo - potwierdził w rozmowie z portalem kolumbijski minister kultury Juan David Correa. Galeon San Jose został zatopiony przez marynarkę brytyjską podczas bitwy w 1708 roku w pobliżu portu w Kartagenie. Przewoził on wówczas 200-tonowy ładunek. Składać miały się na niego m.in. kolumbijskie szmaragdy oraz miliony peso w złotych i srebrnych monetach – wskazuje Bloomberg, powołując się na ustalenia historyka Carli Rahna Phillipsa. Przez wieki lokalizacja statku pozostawała nieznana. Z uwagi na powyższe zaczęto go określać mianem "Świętego Graala wraków". Wartość załadowanego na niego skarbu szacowana jest obecnie na od 4 do nawet 20 miliardów dolarów (równowartość 17-83 miliardów złotych).

Kolumbijski prezydent chce szybkiego wydobycia wraku

Prawa do kosztowności spoczywających we wraku okrętu, poza rządem Kolumbii, rości sobie również amerykańska firma Sea Search Armada. Jak wyjaśnia hiszpańskojęzyczny portal La Nacion, przedsiębiorstwo to jest następcą firmy Glocca Morra, która w 1982 roku miała odkryć wrak San Jose i przekazać jego współrzędne rządowi Kolumbii w zamian za połowę skarbu. W 2015 roku ówczesny prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos oświadczył jednak, że kolumbijska marynarka wojenna znalazła - we współpracy z firmą MAC - "Świętego Graala wraków" w innej lokalizacji. To rozpoczęło spór prawny między amerykańskim przedsiębiorstwem a południowoamerykańskim państwem. Sprawa została przekazana do arbitrażu w Londynie. W rozmowie z portalem Bloomberg minister Correa zapowiedział, że Kolumbia zastosuje się do treści wyroku, gdy ten zapadnie. Jednocześnie zaznaczył jednak, że roszczenia Sea Search Armada są bezpodstawne, jako że poprzedniczka przedsiębiorstwa podała władzom błędną lokalizację wraku.