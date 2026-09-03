Uderzył w jadący autobus, wpadł do środka. Nagrania z dwóch perspektyw
Do zdarzenia doszło w mieście Buga w zachodniej Kolumbii w ubiegłą niedzielę. Na nagraniach z monitoringu widać, jak motocyklista ignoruje znak "stop" i z dużą prędkością wjeżdża na skrzyżowanie, uderzając w bok jadącego miejskiego autobusu.
Wpadł do środka autobusu
Historia, która powinna skończyć się tragicznie miała jednak szczęśliwy obrót. Autobus jechał bowiem z otwartymi drzwiami, a motocyklista trafił prosto w nie. Mężczyzna wpadł do środka, lądując na jednym z siedzeń, które akurat było wolne.
Na nagraniu z wnętrzna autobusu widać go oszołomionego, lecz przytomnego. Według doniesień lokalnych mediów mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń.
Źródło: Reuters, The Independent