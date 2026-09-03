Świat Uderzył w jadący autobus, wpadł do środka. Nagrania z dwóch perspektyw Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Kolumbia. Motocyklista w uderzył w jadący autobus i wpadł do środka Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w mieście Buga w zachodniej Kolumbii w ubiegłą niedzielę. Na nagraniach z monitoringu widać, jak motocyklista ignoruje znak "stop" i z dużą prędkością wjeżdża na skrzyżowanie, uderzając w bok jadącego miejskiego autobusu.

Wpadł do środka autobusu

Historia, która powinna skończyć się tragicznie miała jednak szczęśliwy obrót. Autobus jechał bowiem z otwartymi drzwiami, a motocyklista trafił prosto w nie. Mężczyzna wpadł do środka, lądując na jednym z siedzeń, które akurat było wolne.

Na nagraniu z wnętrzna autobusu widać go oszołomionego, lecz przytomnego. Według doniesień lokalnych mediów mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń.

Kolumbia. Wjechał motocyklem w bok autobusu i wpadł do środka Źródło: Reuters