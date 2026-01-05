Tysiące żołnierzy na granicy z Wenezuelą. Mają "potrójne zadanie"

Maciej Woroch o sytuacji na granicy Kolumbii i Wenezueli Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po pojmaniu Nicolasa Maduro nad możliwym rozwojem sytuacji zastanawiają się inne kraje regionu, między innymi Kolumbia. W mieście Cucucta na granicy wenezuelsko-kolumbijskiej jest wysłannik "Faktów" TVN24 Maciej Woroch. Na antenie TVN24 reporter opowiadał, jak wygląda sytuacja w tym kraju po amerykańskiej akcji w Wenezueli i komentarzach Donalda Trumpa na temat kolumbijskiego prezydenta.

Woroch wskazywał na widoczne za jego plecami pojazdy opancerzone, które rozlokowano przy granicy. Mówił, że ten obrazek "jest dowodem na to, jak wielkie są emocje, jak wielki jest niepokój i jak wiele trzeba położyć teraz na szali obrony tego, w co wierzy wspólnota międzynarodowa".

Kolumbijski żołnierz na granicy z Wenezuelą Źródło: PAP/EPA/MARIO CAICEDO

"Potrójne zadanie" żołnierzy

Jak zaznaczył, tysiące żołnierzy zgromadzonych na granicy z Wenezuelą pełni "podwójne, a nawet potrójne zadanie". Pierwszym z nich ma być ochrona granic przed bojówkami i kartelami narkotykowymi, których aktywność w ostatnim czasie znacznie się nasiliła.

Źródło: Google Maps

- Z drugiej strony to oczywiście reakcja Kolumbii na to, że z Wenezueli może napłynąć zagrożenie militarne - dodał. - Z trzeciej strony to też reakcja na to, że jeśli w Wenezueli sprawy nie potoczą się po dobrym kursie, a po jednym z gorszych, to spodziewać się będzie można - tu, na międzynarodowym przejściu granicznym Simona Bolivara, czyli na moście, który łączy Kolumbię i Wenezuelę (...) - tysięcy, jeśli nie wielu setek tysięcy uchodźców, którzy będą próbowali uciec z pogrążonego w być może wojnie, albo tylko w chaosie, kraju, w którym już i tak żyje im się ciężko - kontynuował Woroch.

"Niepewność jest ogromna"

Dziennikarz zauważył, że w związku z sytuacją w Wenezueli Kolumbia wzmacnia się również politycznie. Poza nią przywódcy krajów regionu - m.in. Brazylii, Urugwaju i Chile - wspólnie podpisali list, w którym potępili działania Waszyngtonu i ostrzegli przed łamaniem prawa międzynarodowego. W liście zwrócili między innymi uwagę, że takie działania mogą pogrążyć cały region w chaosie, a także przestrzegli przed nielegalnym wykorzystywaniem wenezuelskiej ropy.

- Wenezuelczycy patrzą na Kolumbię jak na drugich w kolejce, bo po słowach o tym, że Amerykanie, jeśli będą potrzebowali, mogą do Wenezueli wrócić, padły też słowa o tym, że Kolumbia też w sumie ma problem z prezydentem - wyjaśniał Woroch. Tak odniósł się do słów Donalda Trumpa, który ocenił, że kolumbijski przywódca "produkuje kokainę i wysyła ją do Stanów Zjednoczonych, więc musi uważać na swój tyłek".

W reakcji na sugestie Trumpa prezydent Kolumbii Gustavo Petro, były partyzant, oświadczył w poniedziałek, że "ponownie chwyci za broń", jeśli będzie taka potrzeba.

Kolumbia wzmacnia siły na granicy z Wenezuelą Źródło: PAP/EPA/MARIO CAICEDO

- Ale niepokój, pomimo takich pełnych optymizmu i werwy deklaracji, jest bardzo duży. Bo mijają kolejne godziny, a niepewność tego, co dalej będzie działo się w Wenezueli, jak wpłynie to na cały region, jest ogromna - podkreślił Maciej Woroch.

OGLĄDAJ: TVN24 HD