Świat Trzymali kilkudziesięciu zakładników w supermarkecie. "Ze związanymi rękami"

Kolumbia. Uwolniono kilkudziesięciu zakładników z supermarketu Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGIO JIMENEZ CIRO

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Zdarzenie miało miejsce w środę w Kartagenie na północy Kolumbii. Grupa pięciu napastników wtargnęła do supermarketu w dzielnicy La Castellana około godz. 8 rano i wzięła na zakładników znajdujących się w środku klientów i pracowników - według BBC było to 76 osób.

Kolumbijski prezydent Abelardo de la Espriella poinformował, że napastnicy uwięzili ludzi, ponieważ ich pierwotny plan napadu na pancerny pojazd przewożący pieniądze nie powiódł się. - To przestępcy, których zaskoczono, którzy nie mieli wyjścia i w rezultacie porwali grupę ludzi - powiedział, cytowany przez BBC. Lokalne media informowały, że przestępcy żądali możliwości bezpiecznego wyjścia ze sklepu, a także równowartości prawie dwóch milionów dolarów.

Akcja kolumbijskich służb

Siły zbrojne i policja przeprowadziły operację mającą na celu stopniowe uwolnienie ludzi ze sklepu. Okoliczni mieszkańcy relacjonowali, że słyszeli eksplozje. Policja potwierdziła, że funkcjonariusze użyli granatów hukowych. W trakcie tych działań jeden z napastników zginął, a czworo zostało aresztowanych.

Jak potwierdził prezydent De La Espriella, "wszystkich zakładników udało się uratować". - Operacja ta przebiegła absolutnie bez zarzutu - dodał, zaznaczając, że gang odrzucił możliwość poddania się. BBC podaje, że zakładnicy przebywali w sklepie około 17 godzin.

Akcja służb przed supermarketem w Kolumbii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Joel Cuadrado

Relacje uwięzionych

Jednym z uwolnionych zakładników był Johan Correa, pracownik sklepu. - Właśnie rozpoczęliśmy zmianę, kiedy weszło kilku mężczyzn przebranych za policjantów i zaczęło rabować sklep. To byli rabusie, ale my myśleliśmy, że to policja - mówił, cytowany przez BBC. Dodał, że wraz z innymi zakładnikami zostali zamknięci w chłodni. - Byliśmy tam przez ponad cztery godziny, leżąc na podłodze ze związanymi rękami, i było to naprawdę ciężkie przeżycie - dodał.

Inny z pracowników, Dayro Rafael Velázquez Castrillo, relacjonował w radiu Caracol, że napastnicy mieli na twarzach maski i byli uzbrojeni w broń palną oraz noże. Powiedział, że napastnicy grozili zakładnikom, twierdząc, że zaminowali wyjścia materiałami wybuchowymi.

red. AZ