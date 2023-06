Zaginął pies, który odnalazł czwórkę dzieci w amazońskiej dżungli. Trwają poszukiwania Wilsona

Jak podaje amerykańska telewizja CNN, odnalezione dzieci powiedziały ratownikom, że dotarł do nich pies, który przez jakiś czas im towarzyszył. W pewnym momencie zwierzę jednak zniknęło. Pułkownik kolumbijskiej armii Pedro Arnulfo Sanchez Suarez, cytowany przez stację sprecyzował, że pies zaginął 18 maja. - Dzieciaki powiedziały nam, że spędziły z Wilsonem trzy lub cztery dni, uznały też, że jest chudy – dodał wojskowy.

PAP/EPA/MILITARY FORCES OF COLOMBIA

Odnalezione dzieci w otoczeniu ratowników PAP/EPA/MILITARY FORCES OF COLOMBIA

Niezbędny w akcji

Od czasu zaginięcia owczarka wojskowi dwukrotnie "nawiązywali z nim kontakt", ale za każdym razem pies ponownie przepadał w dżungli. - Dwa dni po zaginięciu wyłonił się z zarośli, wołaliśmy go, ale pobiegł z powrotem do dżungli - dodał Villegas. Wejść do dżungli i szukać dzieci nakazał psu wcześniej jego opiekun i trener.