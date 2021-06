Helikopter z prezydentem Kolumbii ostrzelany. "Dobrze widoczne ślady kul"

Helikopter przewożący prezydenta Kolumbii Ivana Duque został w piątek podczas ataku trafiony kilkoma kulami – przekazał prezydent w nagraniu wideo. Doszło do tego podczas wizyty Duque'a w departamencie Norte de Santander w północnej części kraju - podało biuro prasowe głowy państwa.

Do ataku doszło, gdy maszyna leciała przez region Catatumbo w Kolumbii w kierunku miasta Cucuta, stolicy prowincji Norte de Santader – przekazał Duque. - To tchórzliwy atak. Na maszynie są dobrze widoczne ślady kul - stwierdził kolumbijski prezydent w komunikacie opublikowanym w piątek. - Tylko dzięki służbie ochrony i solidnej konstrukcji maszyny udało się uniknąć czegoś, co mogło mieć śmiertelne skutki - podkreślił.