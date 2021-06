Ostrzelali śmigłowiec prezydenta. Władze oferują nagrodę za pomoc w ich schwytaniu

Helikopter przewożący prezydenta Kolumbii Ivana Duque został w piątek ostrzelany . Doszło do tego podczas wizyty Duque'a w departamencie Norte de Santander w północnej części kraju - podało biuro prasowe głowy państwa.

PAP/EPA/Cesar Carrion / Presidency of Colombia

Śmigłowiec prezydenta Kolumbii PAP/EPA/Cesar Carrion / Presidency of Colombia

PAP/EPA/Defence Ministry of Colombia / HANDOUT

Ślad po kuli w prezydenckim śmigłowcu PAP/EPA/Defence Ministry of Colombia / HANDOUT

Nagroda za informacje

Minister obrony Kolumbii Diego Molano, który również był obecny na pokładzie zaatakowanego śmigłowca, wyznaczył nagrodę w wysokości trzech milionów pesos (ponad pół miliona złotych) za wszelkie informacje, prowadzące do schwytania sprawców.

Tymczasem kolumbijska policja poinformowała, że znalazła w dzielnicy Cucuta dwa karabiny AK-47, które według służb zostały użyte w ataku. Broń miała znak sił zbrojnych Wenezueli - przekazał szef policji krajowej generał Jorge Vargas. "Robimy wszystko, by schwytać winnych. Nie poddamy się, dopóki nie znajdą się w naszych rękach" - napisał na Twitterze.

PAP/EPA/Defence Ministry of Colombia / HANDOUT

Karabin AK-47, który według służb został użyty w ataku na śmigłowiec prezydenta Kolumbii PAP/EPA/Defence Ministry of Colombia / HANDOUT

Poszukiwanie winnych

Nie wiadomo, kto mógł być sprawcą ataku. Doszło do niego w departamencie położonym w pobliżu granicy z Wenezuelą. Jednocześnie ten oddalony region jest areną, na której nieustannie dochodzi do aktów przemocy w związku z porachunkami grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami. Jak zwraca uwagę BBC, to jeden z głównych regionów uprawy koki - kluczowego składnika kokainy.