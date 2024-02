Próba eksmisji krewnych Pablo Escobara z jego rezydencji. Jest warta fortunę

Fiaskiem zakończyła się próba wyeksmitowania rodziny Pablo Escobara z należącej niegdyś do niego posiadłości w Medellin - informują lokalne media. Kupiona za pieniądze z handlu narkotykami luksusowa rezydencja "króla kokainy" warta jest miliony, jednak roszczenia do niej zgłasza kilka osób.

Eksmisja krewnych Pablo Escobara

Budynek pozostaje przedmiotem roszczeń kilku osób. Kolumbijskie władze próbują go zabezpieczyć do czasu zakończeniu sporu o jego własność. Jeszcze do niedawna we wnętrzu prowadzone było muzeum poświęcone kryminaliście. Wśród eksponatów znajdowały się m.in. przedstawiające wizerunek narkobarona figurki, obrazy czy replika pojazdu, którym niegdyś jeździł - informuje El Pais.