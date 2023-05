Kolumbijska marynarka przejęła trzy tony kokainy. Znajdowały się na pokładzie łodzi podwodnej

Kolumbijka marynarka wojenna przechwyciła na wodach Oceanu Spokojnego łódź podwodną należącą do kartelu narkotykowego. Na jej pokładzie znaleziono trzy tony kokainy, którą przestępcy zamierzali przerzucić do Ameryki Środkowej. Wartość ładunku oszacowano na 103 miliony dolarów.

Półzanurzalna jednostka, o długości około 30 i szerokości trzech metrów, została przechwycona 11 maja na wodach Oceanu Spokojnego w drodze do Ameryki Środkowej. Jest to jeden z najbardziej popularnych szlaków przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych, największego na świecie konsumenta kolumbijskiej kokainy - podała agencja AFP.