Ojciec gwiazdy Liverpoolu uwolniony. "Nie chciałbym, żeby ktokolwiek musiał to przeżywać"

Luis Manuel Diaz, ojciec napastnika Liverpoolu Luisa Diaza udzielił wywiadu po tym, jak został wypuszczony na wolność przez porywaczy. Mężczyzna w niewoli przebywał 12 dni. - To był bardzo trudny okres - mówił po uwolnieniu na konferencji prasowej.

Diaz został uprowadzony 28 października w rodzinnym mieście Barrancas w północnej części Kolumbii . W piątek, 10 listopada uczestniczył w konferencji prasowej, której przebieg opisuje BBC. Ojciec napastnika Liverpoolu, jednego z najsłynniejszych klubów piłkarskich na świecie mówił zgromadzonym dziennikarzom, że porywacze przetrzymywali go w górzystym terenie i zmuszali do wysiłku fizycznego. Mężczyzna twierdził też, że ograniczano mu możliwość snu.

- Nie chciałbym, żeby ktokolwiek musiał przeżywać to, co przeżywałem w tych górach - mówił mężczyzna, który nie mógł powstrzymać łez. Podkreślał, że był to dla niego "bardzo trudny okres".