Jesteśmy bombardowani z Ekwadoru - powiedział prezydent Kolumbii w poniedziałek. We wtorek Gustavo Petro podał na platformie X informację o 27 zwęglonych ciałach znalezionych blisko granicy. Stwierdził, że nie wydał rozkazu ataków. W jego ocenie za bombardowania nie są odpowiedzialne kolumbijskie siły.
Jak dodał, niewybuch bomby zrzuconej z samolotu znaleziono "100 metrów od domu ubogiej rodziny chłopskiej".
"Prezydencie Petro, pana słowa to fałsz. My działamy na naszym terytorium, nie na pańskim" - odpowiedział mu prezydent Kolumbii Daniel Noboa. Ekwadorski przywódca poinformował, że zaatakowane miejsca służyły jako kryjówki dla grup powiązanych z narkoterroryzmem, a większość członków tych ugrupowań stanowili Kolumbijczycy.
- Będziemy kontynuować oczyszczanie i odbudowę Ekwadoru - zadeklarował prezydent, cytowany przez agencję Reuters. Rząd Ekwadoru nie odpowiedział agencji na pytanie dotyczące okoliczności znalezienia zwęglonych ciał.
Noboa wielokrotnie już obwiniał Kolumbię, że nie zapobiegła działalności grup przestępczych działających wzdłuż nieszczelnej wspólnej granicy - opisał "Guardian". We wtorek stwierdził, że Kolumbia pozwoliła tym grupom "infiltrować" jego kraj.
Sojusz z Trumpem, operacja przeciwko gangom
W poniedziałek stacja CBS News przekazała, że Ekwador rozpoczął dwutygodniową operację przeciwko gangom narkotykowym. Uderzenie to jest wspierane przez USA.
Wspólne działania ekwadorsko-amerykańskie były też opisywane w "The New York Timesa". Gazeta podała, że żołnierze sił specjalnych USA "doradzają i wspierają ekwadorskich komandosów podczas nalotów". Pomagają w planowaniu działań oraz zapewniają wsparcie wywiadowcze i logistyczne, choć osobiście "nie biorą udziału w akcjach".
Choć Ekwador nie produkuje kokainy, jest jednym z głównych szlaków jej przerzutu z Kolumbii i Peru. Jak przypomina "NYT", prezydent Ekwadoru Daniel Noboa uczynił walkę z kartelami głównym punktem swojego programu.
Zacieśnił on też współpracę z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, która deklaruje, że zwalczanie przemytu narkotyków i ochrona granic są wśród jej priorytetów.
Opracował Adam Styczek /lulu
Źródło: PAP, Guardian
Źródło zdjęcia głównego: www.imago-images.de/PAP/EPA