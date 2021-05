Co najmniej 19 osób nie żyje, setki rannych. Apel o "powstrzymanie eskalacji przemocy"

W trwających w Kolumbii od końca kwietnia zamieszkach zginęło co najmniej 19 osób. Komisja Europejska wezwała siły bezpieczeństwa Kolumbii do unikania eskalacji przemocy w odpowiedzi na uliczne protesty w związku z proponowaną reformą podatkową.

- Potępiamy śmierć wszystkich ludzi, którzy zginęli podczas tych protestów. Według raportów jest co najmniej 19 ofiar, w tym jeden policjant - powiedział rzecznik Unii Europejskiej Peter Stano.

W trwających w Kolumbii od końca kwietnia zamieszkach, które wybuchły podczas protestów przeciwko planowanym przez rząd podwyżkom podatków, zginęło co najmniej 19 osób. W opublikowanym we wtorek sprawozdaniu rzecznik praw obywatelskich Kolumbii napisał, że 18 ofiar śmiertelnych zajść to osoby protestujące na ulicach. Zginął także jeden policjant.