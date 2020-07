Katastrofa wojskowego śmigłowca. Znaleziono dziewięć ciał

W Andach w kolumbijskim departamencie Guaviare rozbił się śmigłowiec UH-60 Black Hawk. Zginęło co najmniej dziewięciu wojskowych. Sześciu innych żołnierzy uczestniczących w operacji przeciw bojówkom ELN zostało rannych, a dwóch uznano za zaginionych.

- Znaleziono dziewięć ciał - poinformował w wystąpieniu telewizyjnym we wtorek wieczorem prezydent Kolumbii Ivan Duque. - To dla nas bardzo trudny moment. Jesteśmy pełni uznania dla heroizmu, jakim wykazują się nasi żołnierze i policjanci w utrwalaniu pokoju duchowego w naszym kraju - zaznaczył. Żołnierze, którzy znaleźli się na pokładzie feralnego śmigłowca, udawali się w górzyste regiony departamentu Guaviare, by oczyścić teren z bojówek radykalnej Armii Wyzwolenia Narodowego (ELN), związanej wcześniej z FARC.