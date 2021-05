Autobusy w ogniu, starcia z policją i wielu zabitych. Podwyżka podatków odwołana

Od kilku dni w Kolumbii trwają gwałtowne protesty przeciwko zapowiedzianym przez władze nowym podatkom. W trakcie demonstracji odbywających się w wielu miastach kraju wielokrotnie dochodziło do brutalnych starć z policją. Władze informują o kilkunastu ofiarach śmiertelnych zamieszek. - Kolumbia stoi w obliczu szczególnych zagrożeń ze strony organizacji przestępczych, które stoją za tymi aktami przemocy - oznajmił minister obrony Kolumbii Diego Molano.

Masowe protesty rozpoczęły się w Kolumbii w zeszłym tygodniu. Tysiące ludzi odpowiedziało na wezwanie największych kolumbijskich związków zawodowych, by zaprotestować przeciwko zapowiadanej przez prezydenta Ivana Duque podwyżce podatków.

Tysiące ludzi na ulicach, autobusy w ogniu, starcia z policją

W położonym w Andach ponad dwumilionowym Cali demonstranci na znak protestu obalili pomnik hiszpańskiego konkwistadora Sebastiana de Belalcazara. Wśród manifestantów byli też przedstawiciele rdzennej ludności z indiańskiego plemienia Misak. Burmistrz miasta Jorge Ivan Espina wystąpił w obronie praw najuboższych do protestu przeciwko polityce rządu, potępiając jednocześnie "nieodpowiedzialne czyny wandali". Podczas protestów spalono kilka autobusów, w mieście ogłoszono godzinę policyjną, a na jego ulice wyszło wojsko.

W trakcie demonstracji dochodziło do starć z policją. Według kolumbijskiego rzecznika praw człowieka w ciągu pięciu dni zamieszek zginęło 18 cywilów i jeden funkcjonariusz. Prokuratura poinformowała tymczasem w niedzielę o 14 zabitych. Miejscowe grupy praw człowieka donoszą o ponad 20 ofiarach śmiertelnych. Media informują również o wielu rannych, w tym kiludziesięciu policjantach. W niektórych miastach funkcjonariusze użyli gazu. Wiele osób zostało zatrzymanych. W niedzielę prezydent zapowiedział wycofanie kontrowersyjnej ustawy. Mimo to dzień później Kolumbijczycy ponownie wyszli na ulice. W poniedziałek do protestów doszło m.in. w stolicy kraju, Bogocie, oraz w miastach Modellin i Cali.