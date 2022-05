Kolumbia wybierze prezydenta. Po raz pierwszy w historii zwycięzcą może być lider lewicy

Tym kandydatem jest doświadczony polityk opozycyjny, 62-letni Gustavo Petro, lider ruchu Colombia Humana, proponującego program względnie ostrożnych reform społeczno-politycznych i gospodarczych, adresowany głównie do młodego pokolenia Kolumbijczyków oraz stopniowe, powolne odchodzenie od węgla jako głównego źródła energii.

Jak wynika z badań przedwyborczych, elektorat Petro to młodzi wyborcy najdotkliwiej odczuwający skutki pandemii wobec niemożności skutecznego realizowania swych planów życiowych m.in. wskutek rosnącej drożyzny, w tym ostatnio bardzo szybkiego wzrostu cen podstawowych artykułów spożywczych w następstwie ustania dostaw zbóż z Ukrainy.

W komentarzach przedwyborczych kolumbijskich mediów podkreśla się, że to właśnie młode pokolenie Kolumbijczyków, ludzie do 28. roku życia, deklarują masowo zamiar głosowania na przywódcę Colombia Humana.

Krytycy kandydatury Petro na prezydenta Kolumbii ostrzegają jednak, że nie ma on wystarczającego przygotowania do sprawowania rządów w kraju tak bardzo uzależnionym od eksportu ropy naftowej. Ma o tym świadczyć m.in. prezentowany przez niego w toku kampanii wyborczej plan zaniechania dalszych poszukiwań źródeł ropy naftowej, co zrujnowałoby kolumbijska gospodarkę tak bardzo uzależnioną od eksploatacji i eksportu jej zasobów. Ropa naftowa stanowi 40 proc. kolumbijskiego eksportu.