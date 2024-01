Osiem niewyjaśnionych zgonów podczas wakacji. Ostrzeżenie przed aplikacjami randkowymi

Amerykańska ambasada w Kolumbii wydała ostrzeżenie dla osób podróżujących do tego kraju. Dotyczy ono między innymi korzystania z aplikacji randkowych. To skutek niewyjaśnionych okoliczności śmierci w ostatnim czasie ośmiu obywateli USA.

W środę ambasada Stanów Zjednoczonych w Kolumbii wydała ostrzeżenie przed korzystaniem z aplikacji randkowych w tym kraju. To skutek ośmiu niewyjaśnionych zgonów, do których doszło w mieście Medellin między listopadem a grudniem 2023 roku. Jak przekazano, prawdopodobnie we wszystkich przypadkach śmierć wiązała się z odurzeniem narkotykami, a w kilku przestępcy wykorzystali właśnie popularne aplikacje. Ambasada podkreśliła, że na tę chwilę nic jednak nie wskazuje na to, by sprawy były ze sobą powiązane.