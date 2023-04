Rzucali kamieniami w jadące samochody. Zginęła 20-latka

W okolicy Denver w stanie Kolorado doszło do co najmniej siedmiu wypadków, w których nieznani sprawcy rzucali kamieniami w jadące samochody. W jednym z takich zdarzeń zginęła 20-latka. Kamień wybił szybę jej auta. Martwą kobietę przy drodze odnalazła przyjaciółka, która w chwili wypadku rozmawiała z nią przez telefon. Zaniepokoiła się, gdy połączenie zostało nagle przerwane.

Biuro Szeryfa Hrabstwa Jefferson w stanie Kolorado wraz ze śledczymi z hrabstwa Boulder, miasta Arvada i Westminister, prowadzą dochodzenie w sprawie wypadków, w których nieznany sprawca lub sprawcy rzucali kamieniami w jadące samochody. Do zdarzeń doszło 19 kwietnia, a w jednym z nich zginęła 20-letnia Alexa Bartell. Łącznie w niedalekiej odległości od siebie miało miejsce siedem podobnych zdarzeń.

20-latka zginęła. Nieznani sprawcy rzucili kamieniem w jej auto

- Trudno w to uwierzyć. Zawsze była kimś, do kogo można było pójść z każdą sprawą, z kim zawsze można było porozmawiać. Była przyjacielem wszystkich i sprawiała, że wszyscy się śmiali - powiedziała koleżanka Bartell, Emily Audette w rozmowie z lokalną stacją FOX31 Denver.

Seria podobnych wypadków w Kolorado

Tego samego wieczoru, w tej samej okolicy, doszło do kilku innych podobnych wypadków. O godz. 22:04 kamień uderzył w przednią szybę auta kierowcy, który jednak nie ucierpiał w zdarzeniu. O godz. 22:26 doszło do podobnej sytuacji, a kierowca auta odniósł drobne obrażenia. Między godz. 22:26 a 22:45 doszło do czterech kolejnych takich wypadków, w których ranna została jedna osoba, a u trzech innych kierowców uszkodzono tylko szyby lub inne części samochodu. Zabójstwo Bartell miało miejsce jako ostatnie zgłoszone zdarzenie. Policja twierdzi jednak, że ofiar może być więcej.