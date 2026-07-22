Fakty o Świecie Ta katastrofa zmieniła lotnictwo. Odnaleziono wrak samolotu Pan Am Oprac. Filip Czerwiński |

Odnaleziono wrak samolotu Douglas DC-4, który zatonął w 1952 roku Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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To wielkie odkrycie zespołu, który poszukiwał zaginionego samolotu linii Pan Am. Nie było pewności, że maszynę Douglas DC-4 uda się odnaleźć.

Stało się to po latach niestrudzonej pracy Fundacji Air/Sea Heritage, Discovery Channel i firmy Deep Sea Vision, która użyła wysoce zaawansowanego podwodnego drona. W pewnym momencie oczom poszukiwaczy ukazał się obraz aluminiowego kadłuba, skrzydeł, a nawet logo linii lotniczych.

Wrak samolotu Douglas DC-4. Na zdjęciu widać logo linii lotniczych Pan Am Źródło zdjęcia: Air/Sea Heritage Foundation/Deep Sea Vision/2026 Cable News Network All Rights Reserved

- Autonomiczny pojazd wyposażony w sonar zszedł na głębokość około 600 metrów. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy odczyt z sonaru i ukazał się zarys tego samolotu, po prostu zaparło nam dech w piersiach - przyznał Josh Gates, prowadzący program "Expedition Unknown" w Discovery Channel.

Wrak samolotu Douglas DC-4, który zatonął w 1952 roku Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Pasażerowie lotu Pan Am nie wiedzieli, gdzie są kamizelki ratunkowe

Przez lata, po II wojnie światowej, w czasie rozkwitu lotów pasażerskich, linia Pan Am była światowym liderem. Przewoźnik obiecywał szybką, ośmiogodzinną podróż lotniczą z Portoryko do Nowego Jorku.

Samolot Douglas DC-4 "Clipper Endeavor", numer rejestracyjny NC88899 Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

11 kwietnia 1952 roku, w Wielki Piątek, tuż po starcie dwa z czterech silników maszyny "Clipper Endeavor" zawiodły. Nie udało się ich ponownie uruchomić. Z raportu sporządzonego po wypadku wynika, że wszyscy na pokładzie przeżyli gwałtowne zderzenie z taflą wody, ale pasażerów nie poinformowano, gdzie znajdują się kamizelki ratunkowe. Nie zostali też przeszkoleni, jak ich używać.

Po wodowaniu wybuchła panika. Szukano tratw ratunkowych i wyjść ewakuacyjnych. Samolot zatonął w ciągu trzech minut. We wzburzonych wodach, wśród rekinów, udało się przeżyć 17 osobom. 52 zaginęły.

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Procedury znane wszystkim, którzy latają

Ta tragedia pomogła uratować wiele innych żyć. Doświadczenia z wypadku samolotu linii Pan Am doprowadziły do powstania przepisów dotyczących przeprowadzania instruktażu bezpieczeństwa dla pasażerów przed każdym startem.

- Ten lot, zakończony tragicznym wypadkiem, fundamentalnie zmienił lotnictwo... I to na zawsze. Wszyscy jesteśmy dzięki temu wypadkowi bezpieczniejsi, dlatego myślę, że mamy wobec nich prawdziwy dług wdzięczności - powiedział Josh Gates.

Discovery Channel pod koniec roku planuje emisję specjalnego dokumentu na temat katastrofy. Poszukiwacze nie zamierzają naruszać ani wraku, ani szczątków ludzi, którzy tragicznie zginęli tam wiele lat temu.

TVN, CNN i Discovery Channel są częścią grupy Warner Bros. Discovery.