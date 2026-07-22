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Fakty o Świecie

Ta katastrofa zmieniła lotnictwo. Odnaleziono wrak samolotu Pan Am

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Wrak samolotu Douglas DC-4, który zatonął w 1952 roku
Odnaleziono wrak samolotu Douglas DC-4, który zatonął w 1952 roku
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Poszukiwacze odnaleźli na dnie morza niedaleko Portoryko wrak amerykańskiego samolotu, który zatonął tam w 1952 roku. Katastrofa ta przeszła do historii, gdyż pasażerowie przeżyli wodowanie, ale nie byli w stanie bezpiecznie opuścić maszyny. Większość utonęła.

To wielkie odkrycie zespołu, który poszukiwał zaginionego samolotu linii Pan Am. Nie było pewności, że maszynę Douglas DC-4 uda się odnaleźć.

Stało się to po latach niestrudzonej pracy Fundacji Air/Sea Heritage, Discovery Channel i firmy Deep Sea Vision, która użyła wysoce zaawansowanego podwodnego drona. W pewnym momencie oczom poszukiwaczy ukazał się obraz aluminiowego kadłuba, skrzydeł, a nawet logo linii lotniczych.

Wrak samolotu Douglas DC-4. Na zdjęciu widać logo linii lotniczych Pan Am
Wrak samolotu Douglas DC-4. Na zdjęciu widać logo linii lotniczych Pan Am
Źródło zdjęcia: Air/Sea Heritage Foundation/Deep Sea Vision/2026 Cable News Network All Rights Reserved

- Autonomiczny pojazd wyposażony w sonar zszedł na głębokość około 600 metrów. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy odczyt z sonaru i ukazał się zarys tego samolotu, po prostu zaparło nam dech w piersiach - przyznał Josh Gates, prowadzący program "Expedition Unknown" w Discovery Channel.

Wrak samolotu Douglas DC-4, który zatonął w 1952 roku
Wrak samolotu Douglas DC-4, który zatonął w 1952 roku
Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Pasażerowie lotu Pan Am nie wiedzieli, gdzie są kamizelki ratunkowe

Przez lata, po II wojnie światowej, w czasie rozkwitu lotów pasażerskich, linia Pan Am była światowym liderem. Przewoźnik obiecywał szybką, ośmiogodzinną podróż lotniczą z Portoryko do Nowego Jorku.

Samolot Douglas DC-4 "Clipper Endeavor", numer rejestracyjny NC88899
Samolot Douglas DC-4 "Clipper Endeavor", numer rejestracyjny NC88899
Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

11 kwietnia 1952 roku, w Wielki Piątek, tuż po starcie dwa z czterech silników maszyny "Clipper Endeavor" zawiodły. Nie udało się ich ponownie uruchomić. Z raportu sporządzonego po wypadku wynika, że wszyscy na pokładzie przeżyli gwałtowne zderzenie z taflą wody, ale pasażerów nie poinformowano, gdzie znajdują się kamizelki ratunkowe. Nie zostali też przeszkoleni, jak ich używać.

Po wodowaniu wybuchła panika. Szukano tratw ratunkowych i wyjść ewakuacyjnych. Samolot zatonął w ciągu trzech minut. We wzburzonych wodach, wśród rekinów, udało się przeżyć 17 osobom. 52 zaginęły.

Procedury znane wszystkim, którzy latają

Ta tragedia pomogła uratować wiele innych żyć. Doświadczenia z wypadku samolotu linii Pan Am doprowadziły do powstania przepisów dotyczących przeprowadzania instruktażu bezpieczeństwa dla pasażerów przed każdym startem.

- Ten lot, zakończony tragicznym wypadkiem, fundamentalnie zmienił lotnictwo... I to na zawsze. Wszyscy jesteśmy dzięki temu wypadkowi bezpieczniejsi, dlatego myślę, że mamy wobec nich prawdziwy dług wdzięczności - powiedział Josh Gates.

Discovery Channel pod koniec roku planuje emisję specjalnego dokumentu na temat katastrofy. Poszukiwacze nie zamierzają naruszać ani wraku, ani szczątków ludzi, którzy tragicznie zginęli tam wiele lat temu.

TVN, CNN i Discovery Channel są częścią grupy Warner Bros. Discovery.

Źródło: TVN24 BiS
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Tagi:
samolotyUSAAtlantykkatastrofyTransportKaraibyPortoryko
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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