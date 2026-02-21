Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: Reuters

Na swojej platformie społecznościowej Truth Social prezydent USA Donald Trump ogłosił w sobotę, że po wnikliwej analizie zdecydował, że stawka cła na wszystkie towary importowane do USA nie będzie wynosiła 10, lecz 15 procent.

Stawka 10 procent została zapowiedziana ledwo w piątek. Jak przekazano we wczorajszym komunikacie, Trump nałożył taryfy na towary importowane do USA na 150 dni. Cłem nie będą objęte niektóre towary, w tym część minerałów krytycznych i metali, energia czy produkty energetyczne.

Wyłączone z opłat są też zasoby naturalne i nawozy, których nie można uprawiać, wydobywać ani w inny sposób produkować w Stanach Zjednoczonych lub których produkcja w USA jest niewystarczająca do zaspokojenia popytu krajowego. Taryfy nie obejmują też m.in. wołowiny, pomidorów i pomarańczy, leków, części sprzętu elektronicznego, niektórych pojazdów i książek.

W sobotnim wpisie Donald Trump zapowiedział też, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy jego administracja określi i wprowadzi nowe, prawnie dopuszczalne cła, które będą kontynuacją "niezwykle skutecznego procesu Uczynienia Ameryki Ponowną Wielką".

Nowe 15-procentowe cła mają zostać wprowadzone na podstawie innych przepisów niż te cła, które Sąd Najwyższy USA uznał za niekonstytucyjne. To sekcja 122. ustawy o handlu, która pozwala na nałożenie ceł wynoszących do 15 procent na okres do 150 dni.

Większość sędziów Sądu Najwyższego przeciw cłom

Sąd Najwyższy USA uznał w piątek, że prezydent USA Donald Trump nie miał uprawnień do nakładania ceł na podstawie ustawy IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Ustawa ta, stosowana dotąd głównie do wprowadzania sankcji, stanowiła podstawę prawną większości ceł nałożonych przez Trumpa, w tym 10-procentowych taryf na towary z niemal wszystkich państw świata.

Sąd stwierdził w wydanym w piątek orzeczeniu, napisanym przez prezesa Johna Robertsa, że prezydent - nakładając cła na podstawie IEEPA - przekroczył swoje uprawnienia.

"Prezydent powołuje się na nadzwyczajne uprawnienia do jednostronnego nakładania ceł o nieograniczonej wysokości, czasie trwania i zakresie" - napisał Roberts. "W odniesieniu do zakresu, historii i kontekstu konstytucyjnego tego rzekomego uprawnienia, (głowa państwa) musi jasno określić upoważnienie Kongresu do jego wykonania" - podkreślił Sąd Najwyższy, oceniając, że wskazana ustawa nie daje takich jasnych upoważnień.

Jakie opcje ma Unia Europejska?

Bruksela ma narzędzia, by odpowiedzieć Stanom Zjednoczonym na cła ogłoszone w piątek przez prezydenta Donalda Trumpa - powiedział w sobotę, jeszcze przed podniesieniem stawki do 15 procent, francuski minister handlu Nicolas Forissier dziennikowi "Financial Times".

"Paryż podjął rozmowy z partnerami z UE i Komisją Europejską w sprawie decyzji prezydenta Trumpa o nałożeniu jednolitej globalnej taryfy celnej w wysokości 10 procent po tym, jak Sąd Najwyższy USA orzekł, że wiele z obowiązujących ceł nałożonych na partnerów handlowych było niezgodnych z prawem" - powiedział Forissier. Dodał, że "w razie potrzeby UE dysponuje odpowiednimi instrumentami".

Reakcja UE mogłaby obejmować takie opcje, jak "bazooka handlowa" - instrument przeciwdziałania przymusowi (ACI) - który mógłby wpłynąć na amerykańskie firmy technologiczne - napisał "FT". "Bazooka" jest narzędziem przyjętym w 2023 roku, które pozwala Unii Europejskiej karać nieprzyjazne kraje za "szantaż gospodarczy" poprzez ograniczenie licencji handlowych i odcięcie dostępu do jednolitego rynku.

W tekście napisano, że inną możliwością jest uruchomienie wstrzymanego pakietu ceł odwetowych na amerykańskie towary przekraczające wartość 90 miliardów euro.

