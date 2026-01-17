Logo strona główna
Świat

Będą zarządzać Strefą Gazy. Biały Dom podał nazwiska

Strefa Gazy, żółta linia zawieszenia broni
Donald Trump ogłasza drugi etap rozejmu w Gazie
Sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner - to między innymi oni znaleźli się na opublikowanej przez Biały Dom liście członków Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy w kolejnym etapie rozejmu. Na czele stoi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Powołanie Rady Pokoju zostało zapisane w planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. Rada ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy i zarządzanie tym terytorium.

Jak podał w piątek Biały Dom, w jej skład - oprócz szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, prezydenckiego wysłannika Steve'a Witkoffa, zięcia Trumpa Jareda Kushnera i byłego brytyjskiego premiera Tony'iego Blaira - wejdą też amerykański miliarder Marc Rowan, prezes Banku Światowego Ajay Banga i doradca prezydenta Robert Gabriel.

Na zdjęciach satelitarnych wypatrzyli, co się dzieje po zakończeniu walk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na zdjęciach satelitarnych wypatrzyli, co się dzieje po zakończeniu walk

Bułgarski dyplomata i szef MSZ Turcji na liście członków Rady Pokoju

Bułgarski dyplomata Nikołaj Mładenow ma zostać wysokim przedstawicielem ds. Strefy Gazy. W komunikacie Białego Domu czytamy, że Mładenow ma pełnić funkcję łącznika między Radą Pokoju a nowymi, lokalnymi władzami w enklawie - Narodowym Komitetem Administracji Strefy Gazy. W czwartek Trump poparł ten Komitet i zaznaczył, że tworzą go "palestyńscy technokraci".

Powołano też zarząd Rady Pokoju, do którego wszedł m.in. szef MSZ Turcji Hakan Fidan. Zapowiedziano, że w nadchodzących tygodniach ujawnione zostaną nazwiska kolejnych członków gremium.

Stała na scenie w Paryżu, ludzie bili brawo. A ona czuła wstyd
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stała na scenie w Paryżu, ludzie bili brawo. A ona czuła wstyd

Monika Winiarska

"Substytut ONZ"

Jak napisał w piątek dziennik "Financial Times", amerykańscy urzędnicy przedstawili pomysł, by Rada Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy, zajęła się również innymi konfliktami na świecie, w tym w Ukrainie i w Wenezueli.

Jedna z osób zaznajomionych z tym planem powiedziała gazecie, że administracja Trumpa postrzega Radę Pokoju jako "potencjalny substytut ONZ, (...) rodzaj równoległego, nieoficjalnego organu zajmującego się konfliktami również poza Gazą".

W Strefie Gazy od 10 października 2025 r. trwa zawieszenie broni, a utworzenie Rady ma być elementem wdrażania drugiej fazy rozejmu. Jej rozpoczęcie ogłosił w piątek Trump. Kolejny etap zakłada wycofanie się Izraela z większej części Strefy Gazy, rozmieszczenie na tym terytorium Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF) i ustanowienie nowej struktury rządowej. Postuluje on również rozbrojenie Hamasu, co jest też jednym z głównych postulatów Izraela.

OGLĄDAJ: USA chce przejąć kontrolę nad Strefą Gazy. "Hamas boi się tego jak diabeł święconej wody"
pc

USA chce przejąć kontrolę nad Strefą Gazy. "Hamas boi się tego jak diabeł święconej wody"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]

Strefa GazyUSAIzraelDonald TrumpMarco RubioSteve WitkoffJared KushnerTony Blair
