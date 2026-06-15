Świat Kolejny atak na Nowy Dom Polski w Jerozolimie. "Powtarzające się nękanie zakonnic jest nie do przyjęcia" Oprac. Justyna Sochacka |

Izrael, Jerozolima. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Ambasada w Tel Awiwie/X

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Ambasada RP w Izraelu napisała w poniedziałek na platformie X, że "powtarzające się nękanie polskich zakonnic w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie w ostatnich tygodniach jest nie do przyjęcia". "Stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. Osoby odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Skuteczne zapobieganie jest koniecznością" - dodano.

Repeated harassment of Polish nuns at Jerusalem’s New Polish House in recent weeks is unacceptable; endangers people & property. Those responsible must be held to account. Effective prevention is a must. @israelpolice @IsraelMFA @GeorgeDeek pic.twitter.com/HQCU4Tk4eo — שגרירות פולין (@PLinIsrael) June 15, 2026 Rozwiń

Nowy Dom Polski to znajdujący się w jerozolimskiej dzielnicy Me'a Sze'arim klasztor sióstr elżbietanek, który służy także jako dom pielgrzyma. Klasztor został oddany do użytku i poświęcony w grudniu 1941 roku, choć obecność sióstr elżbietanek w Jerozolimie sięga roku 1931. Me'a Sze'arim to jedna z najstarszych dzielnic żydowskich w mieście, zamieszkana głównie przez ortodoksyjnych Żydów, a sam klasztor jest otoczony przez domy zamieszkane przez ortodoksów.

Ataki na Nowy Dom Polski

Do ataków na Nowy Dom Polski oraz nękania prowadzących go zakonnic dochodzi od lat. Latem 2023 roku, gdy takie incydenty się nasiliły, przełożona klasztoru mówiła, że plucie i wyzwiska są niemal codziennością.

Opowiadała też o wyrzucaniu na teren klasztoru śmieci z sąsiednich posesji, rzucaniu w budynek butelkami, kamieniami i zepsutymi produktami spożywczymi oraz obrzucaniu przybywających pielgrzymów workami wypełnionymi wodą.

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