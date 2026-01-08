Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejni turyści mają wylecieć z Sokotry. "Loty do momentu, aż wszyscy Polacy opuszczą wyspę"

Turyści są ewakuowani z jemeńskiej wyspy Sokotra
Yemenia przywróciła połączenia na jemeńską wyspę Sokotra
Źródło: enex
Polacy, którzy utknęli na jemeńskiej wyspie Sokotra, mają wrócić do kraju. Jak przekazała polska ambasada w Arabii Saudyjskiej, dwa kolejne samoloty zabiorą ich do Dżeddy w piątek i sobotę.

W niedzielę 4 stycznia okazało się, że na jemeńskiej wyspie Sokotra w związku z ogłoszoną blokadą lotów utknęła kilkudziesięcioosobowa grupa polskich turystów, którzy polecieli tam mimo oficjalnych ostrzeżeń MSZ. Resort spraw zagranicznych od dawna odradzał wszelkie podróże do Jemenu, w którym od blisko 12 lat trwa wojna domowa.

W środę 7 stycznia lokalna linia lotnicza Yemenia - jak wynika z rozkładu komercyjnych przelotów - przywróciła połączenia z wyspą. Jak przekazała polska ambasada w Arabii Saudyjskiej, w czwartek Sokotrę opuściło 45 Polaków, którzy przylecieli do Dżeddy. "Loty będą się odbywać do momentu, aż wszyscy Polacy opuszczą wyspę" - poinformowała ambasada.

Kolejne loty w piątek i sobotę

Na piątek 9 stycznia wyznaczono już kolejny lot do Dżeddy, którym ma odlecieć 38 Polaków. Następny na sobotę 10 stycznia.

Ambasada RP informuje, że w piątek 9 stycznia start samolotu Airbus A320 z wyspy jest zaplanowany na godzinę 10.30 lokalnego czasu (8:30 czasu polskiego), a lądowanie w Arabii Saudyjskiej trzy godziny później.

Wiewiór: ignorowanie komunikatów

"Niestety, zdarzają się przypadki nie tylko ignorowania komunikatów MSZ dotyczących bezpieczeństwa przez niektórych organizatorów wyjazdów, ale również ich bagatelizowania w informacjach przekazywanych klientom" - napisał rzecznik MSZ.

"Mimo trudnej sytuacji bezpieczeństwa część organizatorów wycieczek w dalszym ciągu - wbrew ostrzeżeniom MSZ - oferuje wyjazdy na wyspę Sokotra, która należy do ogarniętej wojną domową Republiki Jemeńskiej" - dodał.

Przypomniał, że w związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w Republice Jemeńskiej oraz zawieszeniem połączeń lotniczych na stronie polskiego MSZ na bieżąco aktualizowane są ostrzeżenia przed wyjazdami do niebezpiecznych rejonów. "W związku z sytuacją kryzysową na wyspie Sokotra Ambasada RP w Rijadzie przypomina, że dla Jemenu obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżnych - zalecenie unikania wszelkich podróży do Jemenu, w tym na Sokotrę. Rekomendacja MSZ obowiązuje od początku wojny w Jemenie" - ostrzegało MSZ na początku roku.

MSZ na swoich stronach podkreśla, że "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz brakiem polskiej placówki w tym kraju możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona".

Turyści ewakuowani z jemeńskiej wyspy Sokotra
Turyści ewakuowani z jemeńskiej wyspy Sokotra
Źródło: Enex

"Obywatele polscy przebywający na terytorium Jemenu pomimo powyższego ostrzeżenia powinni zgłosić swój pobyt w systemie rejestracji podróży Odyseusz" - dodano.

Odyseusz to bezpłatna usługa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pozwala na zgłaszanie swoich podróży zagranicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa. W razie zagrożeń takich jak konflikty czy katastrofy naturalne, polskie usługi konsularne mogą łatwiej skontaktować się z podróżnymi i udzielić im informacji lub pomocy.

Konflikt na półwyspie arabskim

Obecny wzrost napięć w tym rejonie związany jest z konfliktem między Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W grudniu 2025 roku kontrolę nad prowincją Hadramaut przejęła wspierana przez rząd ZEA rebeliancka Rada Przejściowa Południa (STC). Arabia Saudyjska zareagowała ostrzelaniem transportu broni, która - jak twierdziła - była wysłana przez Abu Zabi dla sił STC.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jemen. Rebelianci Huti w mieście Sana, 17.10.2025 r.
Nowy front wojny domowej w Jemenie
Jemen. Rebelianci Huti w mieście Sana, 17.10.2025 r.
Nalot na budynek ONZ, bojówkarze uwięzili 20 pracowników
Izraelskie myśliwce
Izrael zaatakował szereg celów. "Wykorzystywane do działań terrorystycznych"

Przywódca wspieranej przez Arabię Saudyjską jemeńskiej Rady Prezydenckiej, Raszad al-Alimi, nazwał działania STC "nieakceptowalną rebelią" i ogłosił blokadę powietrzną, morską i lądową. W rezultacie w ostatnich dniach grudnia lotnisko na Sokotrze również przestało działać.

Autorka/Autor: aaw/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Enex

Udostępnij:
TAGI:
JemenJemenWojna w JemenieArabia SaudyjskaMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Czytaj także:
08 2000 kropka cln-0011
Wybory szefa Polski 2050. Leo: będzie na żyletki
"Kropka nad i"
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt z zarzutem prowadzenia po alkoholu. Nie przyznał się
WARSZAWA
Śnieg noc
Przed nami noc z przenikliwym mrozem
METEO
imageTitle
Konkursy w Zakopanem zapowiadają się na wyjątkowo mroźne. Padnie rekord?
EUROSPORT
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski o nadchodzącej fali mrozu: reagujemy na bieżąco
Polska
pap_20250827_07B
Tusk i Nawrocki "nie muszą pić sobie z dzióbków"
"FAKTY PO FAKTACH"
shutterstock_2384730125
Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
BIZNES
imageTitle
Czas na hit. Majchrzak przed wyzwaniem, z jakim się jeszcze nie mierzył
EUROSPORT
shutterstock_2411349401_1
Prezydencki projekt triumfuje w sejmowej komisji. "Czasami pomyłki dają dobre rozwiązania"
BIZNES
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do wody, jedna nie żyje. Apel policji do świadków
WARSZAWA
Pożar samochodu, Warszawa
Auto stanęło w płomieniach
WARSZAWA
Nagranie ze strzelaniny w Minneapolis
Znaleźli "sprzeczności" z wersją Trumpa. Analiza nagrań z Minneapolis scena po scenie
Świat
Policja zabezpieczyła prawie 100 kg narkotyków
Zatrzymali dwóch mężczyzn i przejęli narkotyki o wartości 3,5 miliona złotych
Kraków
Ile wynosi podatek od posiadania psa w 2020 roku?
Chcą zniesienia "absurdalnego" podatku. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Sabalenka znów złamie przepisy. Powtarza słowa Świątek
EUROSPORT
Ruszył proces Sebastiana M.
Rodzina spłonęła na A1. Sebastian M. podważa dowody oskarżenia, chce nowej ekspertyzy
Łódź
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
METEO
praca pracownik biuro pracowniczka shutterstock_572805157
W tej branży wzrosła liczba ofert pracy. Po raz pierwszy od dwóch lat 
BIZNES
Złotówki Pieniądze PLN
Wyłudzili nawet 498 milionów. Oskarżona "odgrywała w grupie kluczową rolę"
WARSZAWA
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
W weekend "powtórzy się efekt jeziora"
METEO
imageTitle
Rosyjskie flagi na arenach igrzysk? MKOl stawia sprawę jasno
EUROSPORT
Sytuacji na A4 przyglądają się nasi dziennikarze.
Dwa zdarzenia obok siebie i korek na A4
Kraków
Policjanci zatrzymali 24-latka
Był tak pochłonięty segregacją narkotyków, że nie zauważył policjantów
WARSZAWA
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Duży pożar pod Częstochową. Kilkanaście zastępów straży w akcji
Katowice
Mróz
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Inwestycja w talent. Chcą z Polaka zrobić wielkiego piłkarza
EUROSPORT
Marcin Wrona Minneapolis
"Jest krzyż, są plakaty, mnóstwo kwiatów". Korespondent "Faktów" TVN w miejscu tragedii
Świat
Zmarł Mieczysław Leon Czerniawski - były prezydent Łomży, wieloletni parlamentarzysta i samorządowiec
Nie żyje były poseł i samorządowiec
Białystok
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje
BIZNES
Chimamanda Ngozi Adichie
Nie żyje synek znanej pisarki. "Jesteśmy zdruzgotani"
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica