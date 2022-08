Kolejne ruchy chińskich okrętów na wodach wokół Tajwanu. Próbowały "wepchnąć się" do strefy buforowej

Chińskie okręty próbowały "wepchnąć się" do nieoficjalnej strefy buforowej pomiędzy Chinami a Tajwanem - podaje anonimowe źródło, na które powołuje się agencja Reutera. Dodano, że we wtorek rano swoje pozycje w pobliżu linii mediany Cieśniny Tajwańskiej, nieoficjalnej granicy kontroli morskiej pomiędzy Chinami a Tajwanem, utrzymywało około 20 chińskich i tajwańskich okrętów.

Około 20 chińskich i tajwańskich okrętów utrzymuje we wtorek rano swoje pozycje w pobliżu linii mediany Cieśniny Tajwańskiej, nieoficjalnej granicy kontroli morskiej pomiędzy Chinami a Tajwanem - poinformował Reuters, powołując się na anonimowe źródło.

Według tego źródła chińskie okręty próbowały "wepchnąć się" do nieoficjalnej strefy buforowej, a jednostki tajwańskie monitorowały ich ruchy. Podobne manewry w pobliżu linii mediany mają miejsce od 1 sierpnia - zaznacza agencja.

Ćwiczenia Chin wokół Tajwanu

Początkowo chińskie manewry miały się zakończyć w niedzielę, ale zostały przedłużone. We wtorek dowództwo wschodniego teatru działań chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ogłosiło, że manewry trwają i skupiają się głównie na ćwiczeniu blokady i logistyki zaopatrzenia. - Chiny używają tych manewrów, (…) by przygotować się do inwazji na Tajwan - powiedział szef MSZ Tajwanu Joseph Wu na konferencji prasowej w Tajpej. Wezwał społeczność międzynarodową, aby wsparła ochronę pokoju i stabilności w regionie.