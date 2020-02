Przybywa chorych na statku wycieczkowym

We Włoszech potwierdzono trzeci przypadek koronawirusa - podał w czwartek krajowy Instytut Zdrowia. Chory - pierwszy Włoch - przebywa w rzymskim szpitalu zakaźnym. Z kolei na japońskim statku wycieczkowym Diamond Princess wykryto 41 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Chory na koronawirusa Włoch to mężczyzna w wieku ponad 30 lat, który ostatnio przebywał w chińskim mieście Wuhan, epicentrum epidemii. Do Rzymu powrócił z 55 innymi ewakuowanymi stamtąd obywatelami włoskimi. Wszyscy przebywają na kwarantannie w miasteczku wojskowym Cecchignola na obrzeżach Wiecznego Miasta.

W czwartek mężczyzna poczuł się tam źle i dostał temperatury, w związku z czym przewieziono go do rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani, gdzie po całodniowych badaniach potwierdzono u niego koronawirusa. Jego stan określa się jako dobry.

Ten trzeci we Włoszech przypadek groźnego wirusa z Chin ogłoszono tydzień po tym, gdy potwierdzono go u pary przebywających w Rzymie turystów z Wuhan. To małżeństwo w wieku 65 i 66 lat. Oboje przebywają również w szpitalu Spallanzani, a ich stan trzeci dzień z rzędu jest krytyczny, ale stabilny - podano w komunikacie medycznym.