Kolejne państwa radzą swoim obywatelom wyjazd z Ukrainy

Niemieckie MSZ zaapelowało do swoich obywateli na Ukrainie, aby w obliczu zaostrzającego się konfliktu Ukrainy z Rosją opuścili ten kraj. "Jeśli obecnie przebywasz na Ukrainie, sprawdź, czy twoja obecność jest absolutnie konieczna. Jeśli nie, wyjedź w krótkim czasie" – czytamy w komunikacie.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało tymczasowe, ale natychmiastowe zamknięcie Konsulatu Generalnego w Doniecku, który obecnie ma siedzibę w Dnieprze. Zaapelowało też do swoich obywateli, którzy są na Ukrainie, aby opuścili kraj.

Oświadczenia wydały też inne państwa

Po ostrzeżeniach rządu Stanów Zjednoczonych przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji również inne kraje już wcześniej wezwały swoich obywateli do wyjazdu z Ukrainy. Były to między innymi USA, Wielka Brytania, Dania, Izrael, Norwegia i Japonia.

Uwzględniając zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie, także litewskie MSZ w sobotę wydało oświadczenie, w którym zaleca rezygnację z podróży do tego kraju, a do osób przebywających na Ukrainie apeluje o ocenę konieczności przedłużania swego pobytu.

"Proszę zachować czujność, śledzić wiadomości, informować swych bliskich o miejscu pobytu i postępować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami rządu ukraińskiego i litewskiego" – czytamy w komunikacie resortu spraw zagranicznych Litwy. Ministerstwo także "zdecydowanie odradza udawanie się na Krym i do obwodów donieckiego oraz ługańskiego".

Sytuacja wokół Ukrainy

Rosja skoncentrowała przy granicy z Ukrainą ponad 127 tysięcy żołnierzy. Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo. Ponadto Rosja przerzuciła swoje wojska na Białoruś, gdzie rozpoczęły się w czwartek rosyjsko-białoruskie manewry Sojusznicza Stanowczość–2022.