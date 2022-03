Kolejne kraje UE wydalają rosyjskich dyplomatów

Ambasador Rosji został wezwany we wtorek do holenderskiego MSZ, gdzie poinformowano go o decyzji rządu. Rosjanie otrzymali dwa tygodnie na opuszczenie kraju. - Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ stanowią oni zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego - powiedział szef resortu spraw zagranicznych Wopke Hoekstra. Jak dodał, bierze pod uwagę, że Moskwa odpowie na ten krok, wyrzucając z Rosji holenderskich dyplomatów. Holenderski nadawca publiczny NOS donosi, że wydalenie Rosjan zostało skoordynowane z innymi krajami, które wcześniej miały do czynienia z rosyjskimi dyplomatami-szpiegami, takimi jak USA, Polska i Bułgaria.