Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejne dziwne wpisy Białego Domu. "Co to oznacza...??"

|
Donald Trump w Białym Domu
Donald Trump udostępnił film AI o Gazie. Michał Sznajder komentuje
Źródło: TVN24
W nocy z czwartku na piątek Biały Dom opublikował kilka osobliwych wpisów w mediach społecznościowych. Podobne pojawiły się również poprzedniej nocy. Cel tych publikacji pozostaje niejasny.

O godzinie 19:30 czasu polskiego na koncie Białego Domu na X pojawił się pierwszy z osobliwych wpisów. Zawiera zablurowane zdjęcie. Nie jest jasne, kto widnieje na fotografii.

Podobnie zablurowane zdjęcia pojawiły się też o 1:28, 1:32 i 2:46.

Biały Dom opublikował też o 3:18 film na czarnym tle, na którym pojawia się grafika przedstawiająca Biały Dom, a pod nią podpis "Prezydent Donald Trump". Grafika i podpis znikają po kilku sekundach. W tle usłyszeć można męski głos, jednak nie jest jasne, jaka jest treść wiadomości.

Zastępca asystenta prezydenta i zastępca dyrektora ds. komunikacji Białego Domu Kaelan Dorr udostępnił serię wpisów Białego Domu. Opatrzył je podpisami: "Wkrótce", "Wszystko wyjaśni się w odpowiednim czasie...", "Co to oznacza...??" i "Już prawie", co sugeruje, że wpisy mają jakiś cel.

Kolejna noc, kolejne osobliwe wpisy

Nietypowe wpisy pojawiły się na kontach Białego Domu w nocy ze środy na czwartek. Pierwszy film, opublikowany około 21:15 czasu lokalnego na Instagramie Białego Domu [około 3 nad ranem w Polsce - red.], najwyraźniej został nagrany smartfonem, z kamerą skierowaną na czyjeś stopy. W czterosekundowym nagraniu słychać kobiecy głos pytający: "Wkrótce premiera, prawda?" - donosi CNBC.

Klip miał zniknąć po około 90 minutach od publikacji. Wkrótce na X i Instagramie pojawił się kolejny czterosekundowy film, na którym niewiele widać. W jednej z klatek migoczącego czarnego ekranu można dostrzec amerykańską flagę. W tle słychać dźwięk przychodzącej wiadomości. Post zawiera emotikony smartfona i dźwięku.

Zastanawiające wpisy Trumpa i Białego Domu

Na oficjalnych kontach prezydenta USA Donalda Trumpa i jego administracji pojawiały się dotąd inne nietypowe publikacje, w tym często z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Część z nich wyśmiewała lub uderzała w przeciwników politycznych Trumpa, np. wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Inne budziły kontrowersje i poważne wątpliwości ze względu na m.in. przedstawianie byłego prezydenta Baracka Obamy i jego żony w rasistowski sposób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Udostępnij:
Tagi:
Biały DomUSADonald Trump
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

