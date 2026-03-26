Kolejne dziwne wpisy Białego Domu. "Co to oznacza...??"

Donald Trump udostępnił film AI o Gazie. Michał Sznajder komentuje

O godzinie 19:30 czasu polskiego na koncie Białego Domu na X pojawił się pierwszy z osobliwych wpisów. Zawiera zablurowane zdjęcie. Nie jest jasne, kto widnieje na fotografii.

Podobnie zablurowane zdjęcia pojawiły się też o 1:28, 1:32 i 2:46.

Biały Dom opublikował też o 3:18 film na czarnym tle, na którym pojawia się grafika przedstawiająca Biały Dom, a pod nią podpis "Prezydent Donald Trump". Grafika i podpis znikają po kilku sekundach. W tle usłyszeć można męski głos, jednak nie jest jasne, jaka jest treść wiadomości.

Zastępca asystenta prezydenta i zastępca dyrektora ds. komunikacji Białego Domu Kaelan Dorr udostępnił serię wpisów Białego Domu. Opatrzył je podpisami: "Wkrótce", "Wszystko wyjaśni się w odpowiednim czasie...", "Co to oznacza...??" i "Już prawie", co sugeruje, że wpisy mają jakiś cel.

It will all be clear in due time… https://t.co/6QpbLzxQvK — Kaelan Dorr (@Kaelan47) March 27, 2026 Rozwiń

Kolejna noc, kolejne osobliwe wpisy

Nietypowe wpisy pojawiły się na kontach Białego Domu w nocy ze środy na czwartek. Pierwszy film, opublikowany około 21:15 czasu lokalnego na Instagramie Białego Domu [około 3 nad ranem w Polsce - red.], najwyraźniej został nagrany smartfonem, z kamerą skierowaną na czyjeś stopy. W czterosekundowym nagraniu słychać kobiecy głos pytający: "Wkrótce premiera, prawda?" - donosi CNBC.

Klip miał zniknąć po około 90 minutach od publikacji. Wkrótce na X i Instagramie pojawił się kolejny czterosekundowy film, na którym niewiele widać. W jednej z klatek migoczącego czarnego ekranu można dostrzec amerykańską flagę. W tle słychać dźwięk przychodzącej wiadomości. Post zawiera emotikony smartfona i dźwięku.

📱🔉 pic.twitter.com/i89MGSQnHs — The White House (@WhiteHouse) March 26, 2026 Rozwiń Wpis Białego Domu Źródło: X

Zastanawiające wpisy Trumpa i Białego Domu

Na oficjalnych kontach prezydenta USA Donalda Trumpa i jego administracji pojawiały się dotąd inne nietypowe publikacje, w tym często z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Część z nich wyśmiewała lub uderzała w przeciwników politycznych Trumpa, np. wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro. Inne budziły kontrowersje i poważne wątpliwości ze względu na m.in. przedstawianie byłego prezydenta Baracka Obamy i jego żony w rasistowski sposób.

